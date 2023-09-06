Стилист рассказала о преимуществах разных видов тканей

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
По словам стилиста и модельера одежды Анастасии Миловской, каждый вид органической ткани следует рассматривать отдельно. Лен, например, является одним из самых популярных и любимых типов тканей среди россиянок. Он позволяет коже дышать и уменьшает потоотделение летом. Однако лен имеет один большой недостаток — он сильно мнется и требует значительных усилий при глажке, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Хлопок, по словам эксперта, является более практичной тканью и имеет различную плотность нитей. Из хлопка можно изготавливать широкий ассортимент одежды для мужчин, женщин и детей. Он доступен по цене и легко ухаживать за ним. Однако хлопок также имеет разные виды и качество выделки нитей, включая как плохие, так и хорошие образцы. Кроме того, с течением времени ткань может линять и усадиться.
«Шерстяные ткани отлично сохраняют тепло, но следует быть осторожными при ношении их в качестве первого слоя, так как шерсть часто вызывает аллергию и колет. Более дорогие модели одежды из шерсти могут также иметь этот недостаток», — пояснила модельер.
По словам эксперта, именно поэтому были созданы синтетические материалы. Одним из них является вискоза.
«В отношении вискозы существует мнение, что это натуральная ткань, но на самом деле она является синтетическим волокном. Благодаря обработке, вискоза стала очень легкой, одной из лучших тканей, которую легко гладить и приятно носить», — добавила эксперт.
В целом, подчеркнула собеседница, промышленность достигла больших успехов в производстве искусственных тканей.
«Ведущие мировые бренды используют полиэстер. Он производится из различных видов нитей, которые даже специалисты не всегда могут отличить от шелка или шерсти, и по многим параметрам он не уступает натуральным материалам. Кроме того, такая одежда прочная, не вызывает аллергических реакций», — заключила модельер.