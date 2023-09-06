Стилист рассказала о преимуществах разных видов тканей

Хлопок, по словам эксперта, является более практичной тканью и имеет различную плотность нитей. Из хлопка можно изготавливать широкий ассортимент одежды для мужчин, женщин и детей. Он доступен по цене и легко ухаживать за ним. Однако хлопок также имеет разные виды и качество выделки нитей, включая как плохие, так и хорошие образцы. Кроме того, с течением времени ткань может линять и усадиться.