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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

«Повреждений нет»: раскрыты загадочные подробности гибели туриста в горах Башкирии

«Повреждений нет»: раскрыты загадочные подробности гибели туриста в горах Башкирии

6 сентября 2023, 13:41
Фото: Айрат Янбулатов / Vk.com
Мужчина покорял гору Ялангас, однако перестал выходить на связь с 3 сентября.

Айрат Янбулатов участвовал в марафоне от Русского географического общества и намеревался покорить вершину горы Ялангас. Однако 3 сентября мужчина не вернулся в назначенное время, и связь с ним потерялась. Его тело было найдено 5 сентября на старой тропе горы.

Как сообщил Mkset главный координатор поисков Салават Нафиков, причина смерти не имеет криминальный характер.

— Не убили и звери не нападали. Характерных повреждений на теле нет, — сообщил Салават Нафиков.

Похороны Айрата Янбулатова состоятся завтра, 7 сентября, в деревне Турбаслы Иглинского района. У мужчины остались жена и двое детей.

Редакция Mkset приносит искренние соболезнованиям родным и близким Айрата Янбулатова.

#Элина Сайфранова
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