«Повреждений нет»: раскрыты загадочные подробности гибели туриста в горах Башкирии

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Айрат Янбулатов участвовал в марафоне от Русского географического общества и намеревался покорить вершину горы Ялангас. Однако 3 сентября мужчина не вернулся в назначенное время, и связь с ним потерялась. Его тело было найдено 5 сентября на старой тропе горы.
Как сообщил Mkset главный координатор поисков Салават Нафиков, причина смерти не имеет криминальный характер.
— Не убили и звери не нападали. Характерных повреждений на теле нет, — сообщил Салават Нафиков.
Похороны Айрата Янбулатова состоятся завтра, 7 сентября, в деревне Турбаслы Иглинского района. У мужчины остались жена и двое детей.
Редакция Mkset приносит искренние соболезнованиям родным и близким Айрата Янбулатова.