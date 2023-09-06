«Повреждений нет»: раскрыты загадочные подробности гибели туриста в горах Башкирии

Айрат Янбулатов участвовал в марафоне от Русского географического общества и намеревался покорить вершину горы Ялангас. Однако 3 сентября мужчина не вернулся в назначенное время, и связь с ним потерялась. Его тело было найдено 5 сентября на старой тропе горы.