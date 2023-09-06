Известный путешественник раскрыл правду о соленом озере в Соль-Илецке

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Известный путешественник Фёдор Конюхов рассказал о причинах, по которым так часто бывает в Оренбургской области, и, в частности, в Соль-Илецке. По его словам, здесь проживают многие его друзья и именно здесь он «чувствует себя, как дома».
Путешественника также привлекает представленное в регионе культурное разнообразие, а также его контрастный климат с жарким летом и холодными зимами. Помимо этого путешественнику нравятся и сами оренбуржцы.
— Люди совсем другие. Везде хорошие, а здесь самые лучшие, — признается путешественник.
Напомним, что популярный среди жителей Башкирии и ряда других регионов курорт «Соленые озера» прекратил свою работу 3 сентября в связи с окончанием сезона. В этом году курорт суммарно посетило свыше одного миллиона отдыхающих.
Ранее Mkset рассказывал, что Соль-Илецк вошел в тройку популярных и доступных направлений у российский туристов в августе. Также в рейтинге были озера Карелии, рекой Волгой, озером Селигер в Тверской области и другие водоемы.