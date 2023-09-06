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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Известный путешественник рассказал, почему так часто бывает в Оренбуржье

Известный путешественник раскрыл правду о соленом озере в Соль-Илецке

6 сентября 2023, 09:33
Фото: Соленые озера курорт Соль-Илецк// Telegram

Известный путешественник рассказал, почему так часто бывает в Оренбуржье

Таких слов от популярного исследователя никто не ожидал

Известный путешественник Фёдор Конюхов рассказал о причинах, по которым так часто бывает в Оренбургской области, и, в частности, в Соль-Илецке. По его словам, здесь проживают многие его друзья и именно здесь он «чувствует себя, как дома».

Путешественника также привлекает представленное в регионе культурное разнообразие, а также его контрастный климат с жарким летом и холодными зимами. Помимо этого путешественнику нравятся и сами оренбуржцы.

— Люди совсем другие. Везде хорошие, а здесь самые лучшие, — признается путешественник.

Напомним, что популярный среди жителей Башкирии и ряда других регионов курорт «Соленые озера» прекратил свою работу 3 сентября в связи с окончанием сезона. В этом году курорт суммарно посетило свыше одного миллиона отдыхающих.

Ранее Mkset рассказывал, что Соль-Илецк вошел в тройку популярных и доступных направлений у российский туристов в августе. Также в рейтинге были озера Карелии, рекой Волгой, озером Селигер в Тверской области и другие водоемы.

#Общество#Азамат Нухов
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