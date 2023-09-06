Продать что-нибудь ненужное: как Башкирия работает с металлоломом

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Как следует из официальной статистики, запасы вторичного лома в России составляют около 300 млн тонн, причем весь этот объем необходимо так или иначе вводить в промышленный оборот. В целом рынок металлических отходов оценивают в 3 трлн рублей. Как правило, больше всего образуется стальных отходов, на втором месте — алюминий, примерно одинаковая доля у хрома и меди.
В Башкирии, как и в других регионах, работает более 50 предприятий, которые занимаются заготовкой металлических отходов. Так, например, одним из самых крупных предприятий в этой сфере является АО «Башвтормет». Оно специализируется на переработке лома черных и цветных металлов, и за 80 лет своей работы заготовило более 22 млн тонн лома. Предприятие обладает сетью ломозаготовительных и ломоперерабатывающих предприятий, расположенных во всех крупных населенных пунктах республики. Ежегодно здесь заготавливают, перерабатывают и отгружают потребителям около 150 тысяч тонн лома черных металлов.
Кроме того, еще в 2021 году гендиректор ООО «Группа Тарас» Максим Трошин предлагал главе РБ Радию Хабирову организовать в республике производство фандоматов — приборов для приема не только пластиковых, но и металлических бытовых отходов. Эксперименты по установке фандоматов на отдельных предприятиях оказались успешными.
Так, сейчас Российский экологический оператор предлагает устанавливать фандоматы во всех школах страны, причем это будет частью создания в стране экономики замкнутого цикла. Кроме этого, это поспособствует развитию экологических привычек у молодого поколения. Также этой весной регоператор по обращению с ТКО по зоне № 4 установил фандоматы для приема алюминиевых банок в пяти магазинах Белебея. Сейчас прорабатывается вопрос об установке семи аналогичных устройств в Октябрьском.
По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты России Максима Фатеева, в 2022 году рынок потребления металлургическими заводами вторичного сырья снизился приблизительно на 25%. При этом стоит отметить, что, по словам замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова «проседание у металлургов» было лишь весной — в начале лета 2022 года, но «это уже в прошлом». По его словам, сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, и даже металлолом в России вырос в цене на 46%, потому что на него огромный спрос и потому что все отечественные предприятия черной металлургии загружены заказами и активно работают. В Башкирии основным потребителем лома металлов, который уже имеет свой ГОСТ, категоризацию и биржевые характеристики, становятся металлургические комбинаты, которые производят металл и изделия из него.
Важно, что в регионе уделяют внимание проблеме нелегальных скупщиков металлолома. В частности, в минувшем году Радий Хабиров поручал Минпромэнерго республики совместно с правоохранительными органами активизировать работу по выявлению и пресечению деятельности нелегальных скупщиков чёрного и цветного металлов на территории Башкирии. Добавим, что это один из ключевых моментов, учитывая, что это напрямую касается обеспечения создаваемых металлургических производств достаточным объемом сырьевой базы. Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии даже планировали внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, установив ответственность за организацию незаконных пунктов приема металлолома. По словам спикера Курултая РБ Константина Толкачева, эта деятельность носит откровенно теневой характер, а ее масштабы исчисляются «невообразимыми суммами», около 1 трлн рублей в год.
Стоит отметить, что более половины всего объема металлических отходов скапливается у населения. По оценочным данным, примерно 40 — 50% всего лома в стране сдают физические лица, обычные граждане. Около 50 — 60% объема металла образуется на предприятиях. И если у компаний есть определенные обязанности по утилизации, то граждане, мягко говоря, не спешат сдавать лом на переработку. В том числе — из-за налогов, если сумма, вырученная за металл, превысит 250 тысяч рублей. В Торгово-промышленной палате РФ предлагают возобновить программу утилизации автомобилей:
— Мы предлагаем сумму за сданный автомобиль увеличить с 50 тысяч рублей до 150-250 тысяч рублей. Если это электроавтомобиль — увеличить до 350 тысяч рублей. Предусмотреть, чтобы утилизационный сбор шел конкретно на развитие инфраструктуры переработки вторичных отходов, — прокомментировал инициативу Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев.
Стоит добавить, что рынок лома сильно зависит от других отраслей. В том числе и от того, сколько конечной продукции потом покупают люди. Из всех содержащих лом изделий чаще всего приходят в негодность бытовая техника и автомобили — в сумме это примерно 170 млн тонн, огромный объем. Это означает, что чем больше лома будут сдавать сами потребители, тем меньше руды придется добывать производителям, что в конечном счете сделает производство экологичнее. При этом если принимать и заготавливать сырье будут лицензионные предприятия, то и экономика страны от этих процессов только выиграет. Осталось «всего лишь» урегулировать все эти процессы и стимулировать каждую из сторон к участию.