Продать что-нибудь ненужное: как Башкирия работает с металлоломом

Стоит добавить, что рынок лома сильно зависит от других отраслей. В том числе и от того, сколько конечной продукции потом покупают люди. Из всех содержащих лом изделий чаще всего приходят в негодность бытовая техника и автомобили — в сумме это примерно 170 млн тонн, огромный объем. Это означает, что чем больше лома будут сдавать сами потребители, тем меньше руды придется добывать производителям, что в конечном счете сделает производство экологичнее. При этом если принимать и заготавливать сырье будут лицензионные предприятия, то и экономика страны от этих процессов только выиграет. Осталось «всего лишь» урегулировать все эти процессы и стимулировать каждую из сторон к участию.