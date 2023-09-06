Отсидевшему 13 лет без вины Исхакову из Башкирии стало плохо во время суда

Важно отметить, что в 2012 году Наиль С. выступил в качестве свидетеля в этом уголовном деле и признался в совершении преступления. Его противозаконные действия были вдохновлены желанием мести: одна женщина отвергла его и отказалась поддерживать любовные отношения с ним. В результате он проник в ее дом и совершил убийство этой женщины и двух ее подруг, которые находились у нее в гостях.