Отсидевшему 13 лет без вины Исхакову из Башкирии стало плохо во время суда

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
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Updated Сегодня, 11:34
Сегодняшнее судебное заседание, на котором планировалось установить сумму компенсации для Фаткуллы Исхакова, было отложено из-за его плохого самочувствия. Только через 15 минут после начала разбирательства Исхаков почувствовал недомогание, сообщает телеграм-канал «Честно говоря/Новости Уфы и Башкирии».
В своем заявлении Исхаков обратился с просьбой о выделении компенсации в размере 450 млн рублей из средств федерального бюджета Российской Федерации в качестве возмещения морального ущерба, принесенного незаконным уголовным преследованием.
Известно, что 25 мая 2023 года Верховный суд РФ отменил приговор народного суда Миякинского района Башкирской АССР от 19 октября 1959 года, а также несколько других судебных решений в данном деле.
В далеком 1959 году в деревне Большие Каркалы Миякинского района гражданин Исхаков был арестован и признан виновным в убийстве трех девушек. Однако, спустя 13 лет лишения свободы за преступление, которого он не совершал, его полностью оправдали в 1972 году.
Важно отметить, что в 2012 году Наиль С. выступил в качестве свидетеля в этом уголовном деле и признался в совершении преступления. Его противозаконные действия были вдохновлены желанием мести: одна женщина отвергла его и отказалась поддерживать любовные отношения с ним. В результате он проник в ее дом и совершил убийство этой женщины и двух ее подруг, которые находились у нее в гостях.
Ранее Mkset сообщал, что Минфин отказал отсидевшему 13 лет без вины в возмещении 450 млн. Уфимец доказал в Верховном суде, что шестьдесят лет назад он был незаконно осужден, из-за чего 13 лет провёл в лагерях. После этого он захотел выбить ущерб, нанесённый ему государством, и повторно подал иск в Верховный суд.