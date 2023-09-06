Названа дата официального открытия первого «Золотого яблока» в Уфе

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
В конце августа на нулевом уровне ТРЦ «Планета» заработал первый в Башкирии магазин крупной в России компании по продаже косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Правда, работал он пока только в техническом режиме, что, впрочем, не мешало ему принимать толпы покупателей.
Теперь уже официальное торжественное открытие «Золотого яблока» в Уфе пройдёт с 8 по 10 сентября. В честь этого события будут приглашены профессиональные визажисты.
Ранее Mkset уже побывал на открытии магазина и рассказал, что интересного предлагает бутик своим покупателям.