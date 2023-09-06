mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:14

Published Сегодня, 03:14

Modified Сегодня, 03:16

Updated Сегодня, 03:16

Названа дата официального открытия первого «Золотого яблока» в Уфе

Названа дата официального открытия первого «Золотого яблока» в Уфе

6 сентября 2023, 03:14
Фото: 1MI
Сейчас магазин работает в техническом режиме, но уже в конце этой недели он торжественно откроет свои двери для посетителей.

В конце августа на нулевом уровне ТРЦ «Планета» заработал первый в Башкирии магазин крупной в России компании по продаже косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Правда, работал он пока только в техническом режиме, что, впрочем, не мешало ему принимать толпы покупателей.

Теперь уже официальное торжественное открытие «Золотого яблока» в Уфе пройдёт с 8 по 10 сентября. В честь этого события будут приглашены профессиональные визажисты.

Ранее Mkset уже побывал на открытии магазина и рассказал, что интересного предлагает бутик своим покупателям.

#Общество#Новости Уфы#Анна Савельева#Золотое Яблоко#ТРЦ Планета#Косметика#Парфюмерия#Торжественное открытие#Профессиональные визажисты
Подпишитесь
Голодные и осиротевшие: почему медведи массово вышли к людям в Башкирии
Вчера, 10:53
Машко не смогла снять обременение с земли на озере в Уфе, где хочет строить вип-отдых
Вчера, 10:18
Кострища и шалаши в центре столицы: смотрим на загибающийся Кошкин лес в Уфе
Вчера, 02:00
«Я боялась»: студентку из Уфы задержали на Красной площади
Вчера, 09:57
В Госкомитете Башкирии по ЧС подтвердили смерть 43-летнего туриста в горах
Вчера, 12:34
В Уфе представители партии КПРФ встретились с избирателями
Вчера, 07:45