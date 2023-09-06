Названа дата официального открытия первого «Золотого яблока» в Уфе

В конце августа на нулевом уровне ТРЦ «Планета» заработал первый в Башкирии магазин крупной в России компании по продаже косметики и парфюмерии «Золотое яблоко». Правда, работал он пока только в техническом режиме, что, впрочем, не мешало ему принимать толпы покупателей.