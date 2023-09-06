На марафоне в Уфе погиб участник

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Участник международного марафона в Уфе не выдержал и скончался. О смерти спортсмена рассказали в СМИ.
По словам организаторов забега, во время дистанции ему стало плохо, медики оказали помощь, но усилия оказались тщетны. На данный момент обстоятельства трагедии уточняются.
В ответ на наш запрос в министерстве здравоохранения ответили, что скорую во время марафона никто не вызывал.
Ранее мы сообщали, что в Уфимском международном марафоне приняли участие 7 100 любителей бега. А из-за его проведения в воскресенье были перекрыты большинство улиц центра Уфы.