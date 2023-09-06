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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

В Уфе во время международного марафона погиб спортсмен

На марафоне в Уфе погиб участник

6 сентября 2023, 14:33
Фото: 1MI

В Уфе во время международного марафона погиб спортсмен

В минздраве пояснили, что скорую помощь никто не вызывал

Участник международного марафона в Уфе не выдержал и скончался. О смерти спортсмена рассказали в СМИ.

По словам организаторов забега, во время дистанции ему стало плохо, медики оказали помощь, но усилия оказались тщетны. На данный момент обстоятельства трагедии уточняются.

В ответ на наш запрос в министерстве здравоохранения ответили, что скорую во время марафона никто не вызывал.

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Ранее мы сообщали, что в Уфимском международном марафоне приняли участие 7 100 любителей бега. А из-за его проведения в воскресенье были перекрыты большинство улиц центра Уфы.

#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Марафон#Идэль Гумеров
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