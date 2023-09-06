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Назван самый безработный район Уфы

Назван самый безработный район Уфы

6 сентября 2023, 08:29
Фото: Маргарита Губанова / 1MI
Ведомство изучило уровень безработицы в столице Башкирии и привело подробную статистику.

Средний процент безработицы по городу составил 0,57%. Узнаем, какие показатели предоставило министерство по результатам проверки в каждом из районов.

Самый низкий показатель обнаружился в Советском районе — всего 0,36%; в Дëмском — 0,43%; в Калининском — 0,53%; в Кировском — 0,58%.

В тройку с самыми высокими показателями по количеству безработного населения вошли Орджоникидзевский район с 0,59%; Октябрьский — 0,7% и абсолютный победитель — Ленинский район с уровнем безработицы в 0,79%.

#Общество#Уфа#Безработица#Статистика#Новости Башкирии#Новости Уфы#Анна Савельева#Кировский район#Октябрьский район#Советский район#Ленинский район#Минтруд#Районы#Дëмский район#Калининский район#Орджоникидзевский район
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