Назван самый безработный район Уфы

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
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Средний процент безработицы по городу составил 0,57%. Узнаем, какие показатели предоставило министерство по результатам проверки в каждом из районов.
Самый низкий показатель обнаружился в Советском районе — всего 0,36%; в Дëмском — 0,43%; в Калининском — 0,53%; в Кировском — 0,58%.
В тройку с самыми высокими показателями по количеству безработного населения вошли Орджоникидзевский район с 0,59%; Октябрьский — 0,7% и абсолютный победитель — Ленинский район с уровнем безработицы в 0,79%.