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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Жители Башкирии стали тратить куда больше денег в ресторанах и кафе

Жители Башкирии стали тратить куда больше денег в ресторанах и кафе

6 сентября 2023, 09:15
Фото: Алина Хоботина / 1MI
Как сообщает «КП-Уфа», нынешний показатель куда выше, чем в предыдущем году.

За 6 месяцев люди потратили в кафе, ресторанах и прочих заведениях 17 миллиардов рублей. В сравнении с прошлогодним показателем сумма вырос на 8,1%.

Причиной такому скачку стало то, что только в пределах Уфы за год свои двери открыл 191 общепит. В их количество вошли 23 кафе, 7 ресторанов, а также 6 баров.

К началу текущего года в столице Республики насчитывалось 1011 заведение. В числе таких предпринимателей отмечается 291 кафе, 153 ресторана и 93 бара. 317 заведений имеют разрешение на продажу алкоголя.

#Общество#Новости Башкирии#Анна Савельева#Минторг#Кафе#Рестораны#Общепит#Бары
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