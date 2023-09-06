Жители Башкирии стали тратить куда больше денег в ресторанах и кафе

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
За 6 месяцев люди потратили в кафе, ресторанах и прочих заведениях 17 миллиардов рублей. В сравнении с прошлогодним показателем сумма вырос на 8,1%.
Причиной такому скачку стало то, что только в пределах Уфы за год свои двери открыл 191 общепит. В их количество вошли 23 кафе, 7 ресторанов, а также 6 баров.
К началу текущего года в столице Республики насчитывалось 1011 заведение. В числе таких предпринимателей отмечается 291 кафе, 153 ресторана и 93 бара. 317 заведений имеют разрешение на продажу алкоголя.