mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

Мэрия Уфы ищет перевозчика на популярный троллейбусный маршрут

Мэрия Уфы ищет перевозчика пассажиров за 18 млн рублей

6 сентября 2023, 08:47
Фото: Антон Губанов

Мэрия Уфы ищет перевозчика на популярный троллейбусный маршрут

Речь идёт о маршруте №16, пересекающего город с севера на юг

Уфимская мэрия хочет найти перевозчика для троллейбусного маршрута №16 от Театра кукол до микрорайона «Белореченский». 18 млн 225 тыс рублей готовы выделить из городского бюджета. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Речь идёт о том, кто будет осуществлять перевозки по маршруту, пересекающему город с юга на север и в обратном направлении. Первый троллейбус должен будет отъезжать от в 5:58 утра, следовать по улицам Авроры, Рабкоров, Степана Кувыкина, Менделеева, Лесотехникума, Комсомольской, Российской, переулку Российскому, проспекту Октября. Обратно — по тому же маршруту, но только по улице Софьи Перовской вместо Рабкоров. Общая протяжённость — чуть больше 24 км.

Полное название объекта выглядит так: «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом (троллейбус) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

Троллейбусы должны будут ходить в будние и выходные дни. Управление электротранспорта Уфы предоставляет 8 трансформаторных подстанций и 3 тяговые подстанции.

Заявки принимаются до 14 сентября. Работы должны начаться 1 октября, закончиться — 31 декабря этого года.

#Уфа#Госзакупки#Новости Уфы#Транспорт#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Известный путешественник раскрыл правду о соленом озере в Соль-Илецке
Сегодня, 09:33
Названа дата официального открытия первого «Золотого яблока» в Уфе
Сегодня, 03:14
Новая головная боль: как Башкирия ощущает кадровый голод и чем это может закончиться
Сегодня, 02:00
Новая волна частичной мобилизации в Башкирии с 11 сентября: что говорят власти
Сегодня, 07:22
В Башкирии создана Дирекция по развитию беспилотных авиационных систем
Сегодня, 07:44
В Уфе представители партии КПРФ встретились с избирателями
Вчера, 07:45