Мэрия Уфы ищет перевозчика пассажиров за 18 млн рублей

Речь идёт о том, кто будет осуществлять перевозки по маршруту, пересекающему город с юга на север и в обратном направлении. Первый троллейбус должен будет отъезжать от в 5:58 утра, следовать по улицам Авроры, Рабкоров, Степана Кувыкина, Менделеева, Лесотехникума, Комсомольской, Российской, переулку Российскому, проспекту Октября. Обратно — по тому же маршруту, но только по улице Софьи Перовской вместо Рабкоров. Общая протяжённость — чуть больше 24 км.