Мэрия Уфы ищет перевозчика пассажиров за 18 млн рублей

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Published Сегодня, 08:47
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Уфимская мэрия хочет найти перевозчика для троллейбусного маршрута №16 от Театра кукол до микрорайона «Белореченский». 18 млн 225 тыс рублей готовы выделить из городского бюджета. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Речь идёт о том, кто будет осуществлять перевозки по маршруту, пересекающему город с юга на север и в обратном направлении. Первый троллейбус должен будет отъезжать от в 5:58 утра, следовать по улицам Авроры, Рабкоров, Степана Кувыкина, Менделеева, Лесотехникума, Комсомольской, Российской, переулку Российскому, проспекту Октября. Обратно — по тому же маршруту, но только по улице Софьи Перовской вместо Рабкоров. Общая протяжённость — чуть больше 24 км.
Полное название объекта выглядит так: «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом (троллейбус) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
Троллейбусы должны будут ходить в будние и выходные дни. Управление электротранспорта Уфы предоставляет 8 трансформаторных подстанций и 3 тяговые подстанции.
Заявки принимаются до 14 сентября. Работы должны начаться 1 октября, закончиться — 31 декабря этого года.