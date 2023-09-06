Корпорация МСП: Правительство России поддержит МСБ

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Новая стратегия была разработана Минэкономразвития России и Корпорацией МСП.
Как пишет Коммерсантъ, в России количество малых и средних предприятий составляет около 6 миллионов, то есть остается стабильным. Этого удалось достигнуть за счет комплекса мер поддержки — от сокращения количества проверок и запуска новых налоговых решений до повышения доступности кредитов и создания устойчивого спроса на продукцию малого и среднего предпринимательства.
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что меры господдержки малого и среднего предпринимательства показали эффективность. Несмотря на пандемию и введенные против РФ санкции, численность предприятий малого и среднего бизнеса удалось не только удержать, но и увеличить, а также нарастить их доходы и число самозанятых.
По данным Минэкономразвития РФ, рост показателей получатели государственной поддержки показывают уже через год: в два раза — по доходу, в восемь раз — по занятости. По словам Решетникова, предприниматели, воспользовавшиеся господдержкой, в шесть раз реже закрывают свой бизнес на горизонте трех лет. Они быстрее развиваются и, соответственно, платят больше налогов, чем предприниматели, не получившие государственную поддержку.
По его словам, качественно изменить сектор должен комплекс новых мер на 2025–2030 годы, формирование которого поможет увеличить вклад малого и среднего бизнеса в ВВП России, нарастить количество занятых и их доходы, способствовать развитию сегмента малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах, включая информационные технологии, обрабатывающую промышленность, туризм и технологические компании.
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что мерами господдержки удалось охватить бизнес во всех российских регионах. Это четче всего видно на примере Кавказа, Дальнего Востока, Республики Крым и Севастополя — в этих регионах кредитование с государственной поддержкой выросло больше, чем на 25 процентов. Исаевич добавил, что благодаря «зонтичному» механизму поручительств значительно увеличилась доступность кредитования для МСП.
Одной из целей к 2030 году является увеличение в два раза доли средних компаний, рост вклада малого и среднего предпринимательства в ВВП на 3 п. п. (до 28 процентов), увеличение доходов на одного сотрудника в сегменте почти на 25 процентов.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов в заключение стратегической сессии отметил, что на следующем этапе ключевой задачей станет рост «продолжительности жизни» МСП и привязка всех мер поддержки к росту дохода в расчете на одного сотрудника субъекта предпринимательства данного сегмента. Повышенное внимание необходимо уделить развитию экспорта МСП, который имеет огромный потенциал. Также нужно дальше работать над развитием инструментов, необходимых для более активного выхода МСП на внешние рынки.
«Обращаю внимание и на ключевую роль регионов в структурной перестройке сектора МСП. Для этого Корпорация МСП, Минэкономразвития совместно с командами губернаторов должны стандартизировать региональные меры поддержки», — отметил Белоусов.