Корпорация МСП: Правительство России поддержит МСБ

По данным Минэкономразвития РФ, рост показателей получатели государственной поддержки показывают уже через год: в два раза — по доходу, в восемь раз — по занятости. По словам Решетникова, предприниматели, воспользовавшиеся господдержкой, в шесть раз реже закрывают свой бизнес на горизонте трех лет. Они быстрее развиваются и, соответственно, платят больше налогов, чем предприниматели, не получившие государственную поддержку.