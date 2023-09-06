Хабиров рассказал о сбывшейся мечте

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Радий Хабиров рассказал о своих мечтах. Оказывается, Глава Республики Башкортостан мечтал «навести порядок на Советской площади». Сбылась она или нет, судить гостям и жителям Уфы.
Однако другая греза чиновника исполнилась — в центре Уфы стоит величественная статуя Минигали Шаймуратову. А на фоне памятника проводятся концерты — патриотические, культурные, развлекательные. Например, сегодня проходит фестиваль «Романтика осени».
«Мечты сбываются! Надо просто трудиться и быть упорным» — считает Хабиров.