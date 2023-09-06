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Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Глава Башкирии раскрыл правду о мечтах

Хабиров рассказал о сбывшейся мечте

6 сентября 2023, 16:59
Фото: 1MI

Глава Башкирии раскрыл правду о мечтах

Хабиров мечтал о порядке, памятнике и концертах

Радий Хабиров рассказал о своих мечтах. Оказывается, Глава Республики Башкортостан мечтал «навести порядок на Советской площади». Сбылась она или нет, судить гостям и жителям Уфы.

Однако другая греза чиновника исполнилась — в центре Уфы стоит величественная статуя Минигали Шаймуратову. А на фоне памятника проводятся концерты — патриотические, культурные, развлекательные. Например, сегодня проходит фестиваль «Романтика осени».

«Мечты сбываются! Надо просто трудиться и быть упорным» — считает Хабиров.

#Уфа#Новости Башкирии#Хабиров
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