Глава ФОМС Баланин: Число граждан, прошедших диспансеризацию, увеличилось вдвое

Также Баланин напомнил, что сегодня россиянам стала доступнее углубленная диспансеризация. По его данным, за семь месяцев 2023 года из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования на нее было направлено 5 млрд рублей, что на 27,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года.