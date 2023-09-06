Глава ФОМС Баланин: Число граждан, прошедших диспансеризацию, увеличилось вдвое

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Как отметил глава ФОМС, в целом объем оказываемой гражданам РФ профилактической медпомощи вырос более чем на 57%, пишет rg.ru.
Также Баланин напомнил, что сегодня россиянам стала доступнее углубленная диспансеризация. По его данным, за семь месяцев 2023 года из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования на нее было направлено 5 млрд рублей, что на 27,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Глава ФОМС указал, что при этом объемы медпомощи увеличились на 28,7% — с 3,4 млн до 4,3 млн комплексных посещений. Углубленная диспансеризация наиболее востребована в Кировской, Тюменской и Курской областях, а также у жителей Алтайского края и Чеченской Республики.
Илья Баланин подчеркнул, что углубленную диспансеризацию могут пройти граждане, перенесшие коронавирус.
Он также отметил, что в нынешнем году механизм оплаты профилактических мероприятий и диспансерного наблюдения был изменен. Сегодня за основу взята единица объема медпомощи, то есть медорганизации получают деньги только за объем предоставленных услуг. Эффективность нововведения позволяет разумно расходовать средства фонда и мотивировать поликлиники на работу с населением.