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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Башстат опубликовал информацию о зарплате в Башкирии

Где в Башкирии платят самые высокие и низкие зарплаты?

6 сентября 2023, 12:03
Фото: 1MI

Башстат опубликовал информацию о зарплате в Башкирии

По сравнению с прошлым годом, зарплаты растут во всех районах, но разными темпами

Территориальный орган федеральной службы статистики опубликовал обновлённую информацию о том, сколько зарабатывают жители Башкирии. В среднем по региону в I полугодии зарплата составляла 53 тысячи 502 рубля. Однако по районам и городам не всё так однозначно.

Так, если в Благовещенском районе средняя зарплата была 60 320 рублей, то в соседнем Бирском — всего лишь 41 611 рублей. Меньше всего зарабатывают в Бурзянском районе — 32 160 рублей 30 копеек в месяц. Среди районов больше других зарплата в Хайбуллинском — 60 868 рублей. Наибольший рост зарплат год к году — в Татышлинском районе (на 26,9%).

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Очевидно, что среди городов наибольшие доходы у жителей Уфы — 69 605,6 рублей. Меньше других горожан получают трудящиеся из Кумертау с зарплатами 45 тысяч 781 рублей 20 копеек (что на 15,8% больше, чем год назад).

#Общество#Экономика#Уфа#Статистика#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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