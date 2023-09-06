Где в Башкирии платят самые высокие и низкие зарплаты?

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Территориальный орган федеральной службы статистики опубликовал обновлённую информацию о том, сколько зарабатывают жители Башкирии. В среднем по региону в I полугодии зарплата составляла 53 тысячи 502 рубля. Однако по районам и городам не всё так однозначно.
Так, если в Благовещенском районе средняя зарплата была 60 320 рублей, то в соседнем Бирском — всего лишь 41 611 рублей. Меньше всего зарабатывают в Бурзянском районе — 32 160 рублей 30 копеек в месяц. Среди районов больше других зарплата в Хайбуллинском — 60 868 рублей. Наибольший рост зарплат год к году — в Татышлинском районе (на 26,9%).
Очевидно, что среди городов наибольшие доходы у жителей Уфы — 69 605,6 рублей. Меньше других горожан получают трудящиеся из Кумертау с зарплатами 45 тысяч 781 рублей 20 копеек (что на 15,8% больше, чем год назад).