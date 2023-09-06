Где в Башкирии платят самые высокие и низкие зарплаты?

Так, если в Благовещенском районе средняя зарплата была 60 320 рублей, то в соседнем Бирском — всего лишь 41 611 рублей. Меньше всего зарабатывают в Бурзянском районе — 32 160 рублей 30 копеек в месяц. Среди районов больше других зарплата в Хайбуллинском — 60 868 рублей. Наибольший рост зарплат год к году — в Татышлинском районе (на 26,9%).