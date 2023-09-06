mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Бешенство в Башкирии, дефицит работников и арест депутата из Уфы

Бешенство в Башкирии, дефицит работников и арест депутата из Уфы

6 сентября 2023, 16:57
Фото: mkset.ru
О главных событиях 6 сентября в Уфе и республике — в дайджесте Mkset.

Сегодня 50 лет должно было исполниться легендарному солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову. А накануне памятник певцу открыли на Троекуровском кладбище. К его могиле сегодня пришло много людей, в том числе — жена и дети. Юрий Шатунов — уроженец Башкирии.

В Чишминском районе Башкирии объявили карантин. Из-за него местным жителям будет запрещено устраивать ярмарки с большим скоплением домашних животных. Подсобное хозяйство, где обнаружили бешенство, нельзя будет посещать посторонним лицам, также туда нельзя ввозить скот. Ветеринары должны вакцинировать восприимчивых к бешенству животных.

Нашествие медведей на города и сёла продолжается. Сегодня медвежата появились в промзоне Курасково под Уфой, затем косолапый выбежал на дорогу в Иглинском районе, там же неизвестные разрушили улей, чтобы полакомиться мёдом — следы свидетельствуют о медвежьих когтях. Вчера мы предложили подумать над тем, почему голодные и осиротевшие животные выходят к людям.

Безработица в Башкирии бьёт рекорды. Самые низкие её показатели зафиксированы в этом году. Эксперты считают, что причина в объективных обстоятельствах — демографии, мобилизации, эмиграции. В минтруде предлагают не забывать о мерах, принятых чиновниками. Но чем грозит и чему благоприятствует дефицит кадров?

В одной из школ Башкирии эвакуировали учащихся. Но оказалось, что это были лишь учения. Но в другой школе эвакуация, судя по всему, не была плановой.

Трудовая инспекция установила обстоятельства гибели рабочего на птицефабрике «Башкирская». Последние несколько месяцев для предприятия тяжёлые — сначала погиб слесарь-ремонтник, на следующий день сменился генеральный директор, летом обнаружили птичий грипп. А теперь ещё и следственный отдел должен принять меры к руководству. Впрочем, бывшие работники говорят, что бесконечный переполох начался на «Башкирской» ещё 20 лет назад.

Скандально-известный экс-депутат горсовета и руководитель не менее скандально-известного «Госстроя» Кирилл Бадиков останется за решёткой минимум до 3 октября. Его обвиняют в мошенничестве на сумму более, чем в 2,3 млрд рублей. Конечно, у него были соучастники. Но масштаб поражает — без жилья из-за действий преступной троицы могли остаться дольщики 4 домов.

#Общество#Экономика#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Безработица#Верховный суд#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Медведи#Шатунов#Бадиков
Подпишитесь
Водителей Башкирии второй раз предупредили о взрывах на трассе М-5
Сегодня, 12:23
Рабочий погиб на птицефабрике «Башкирская», где обнаружен птичий грипп
Сегодня, 11:37
Известный путешественник раскрыл правду о соленом озере в Соль-Илецке
Сегодня, 09:33
Новая волна частичной мобилизации в Башкирии с 11 сентября: что говорят власти
Сегодня, 07:22
Без вины отсидевший 13 лет Исхаков хочет взыскать с властей Башкирии 450 млн рублей
13 июля, 10:21
В Уфе представители партии КПРФ встретились с избирателями
Вчера, 07:45