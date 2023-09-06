Бешенство в Башкирии, дефицит работников и арест депутата из Уфы

Нашествие медведей на города и сёла продолжается. Сегодня медвежата появились в промзоне Курасково под Уфой, затем косолапый выбежал на дорогу в Иглинском районе, там же неизвестные разрушили улей, чтобы полакомиться мёдом — следы свидетельствуют о медвежьих когтях. Вчера мы предложили подумать над тем, почему голодные и осиротевшие животные выходят к людям.