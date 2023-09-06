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Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

Башкирский «Человек-паук»: пьяный мужчина взобрался на колесо обозрения

Башкирский «Человек-паук»: пьяный мужчина взобрался на колесо обозрения

6 сентября 2023, 03:58
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Проишествие случилось накануне в Нефтекамске. Очевидцы запечатлели момент акробатисеского номера на камеры своих телефонов.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина выбрался из кабинки и стал исполнять акробатические трюки на глазах у остальных посетителей. На кадрах видно, что всё это действо поисходит на большой высоте.

Спустя некоторое время экстремал спустился с «небес» на землю, где его уже ждали органы общественного порядка. Нарушителя это, правда, мало волновало, поскольку при задержании он с радостью поблагодарил своих «зрителей» за то, что им понравилось шоу.

Идентичный случай в этом же парке произошёл менее двух недель назад. Тогда молодой уроженец Кемерово залез на колесо обозрения после ссоры с возлюбленной.

#Общество#Происшествия#Видео#Новости Башкирии#Задержание#Нефтекамск#Анна Савельева#Очевидцы#Колесо обозрения#Алкогольное опьянение
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