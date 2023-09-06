Башкирский «Человек-паук»: пьяный мужчина взобрался на колесо обозрения

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина выбрался из кабинки и стал исполнять акробатические трюки на глазах у остальных посетителей. На кадрах видно, что всё это действо поисходит на большой высоте.
Спустя некоторое время экстремал спустился с «небес» на землю, где его уже ждали органы общественного порядка. Нарушителя это, правда, мало волновало, поскольку при задержании он с радостью поблагодарил своих «зрителей» за то, что им понравилось шоу.
Идентичный случай в этом же парке произошёл менее двух недель назад. Тогда молодой уроженец Кемерово залез на колесо обозрения после ссоры с возлюбленной.