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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Блогерка из Башкирии рассказала о своих проблемах

Блогерка из Башкирии, рассказавшая о вызове в налоговую, призналась в новых проблемах

6 сентября 2023, 09:28
Фото: 1MI

Блогерка из Башкирии рассказала о своих проблемах

Известная блогерка пожаловалась на состояние здоровья

Блогерка Миляуша Шайхлисламова, более известная как «Башкирская домохозяйка Миляуша», вернулась к подписчикам после нескольких дней отсутствия. Она рассказала, что её беспокоят акне и отрыжка.

Названа версия: муж «Башкирской домохозяйки» объяснил интерес налоговой к блогерше
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Миляуша Шайхлисламова публикует в социальных сетях юмористические видео о быте башкирской домохозяйки. По её словам, она показывает «негламурную жизнь негламурной башкирочки». Контент Миляуши пользуется популярностью — на неё подписано 477 тыс. человек.

Ранее гражданка Шайхлисламова заявляла, что её пригласили в налоговую службу. Там чиновники расспрашивали её о доходах за блогерскую деятельность и рекламу на своей странице.

#Общество#Уфа#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Блогер#Идэль Гумеров
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