Блогерка из Башкирии, рассказавшая о вызове в налоговую, призналась в новых проблемах

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Блогерка Миляуша Шайхлисламова, более известная как «Башкирская домохозяйка Миляуша», вернулась к подписчикам после нескольких дней отсутствия. Она рассказала, что её беспокоят акне и отрыжка.
Миляуша Шайхлисламова публикует в социальных сетях юмористические видео о быте башкирской домохозяйки. По её словам, она показывает «негламурную жизнь негламурной башкирочки». Контент Миляуши пользуется популярностью — на неё подписано 477 тыс. человек.
Ранее гражданка Шайхлисламова заявляла, что её пригласили в налоговую службу. Там чиновники расспрашивали её о доходах за блогерскую деятельность и рекламу на своей странице.