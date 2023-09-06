60 человек эвакуировали из жилого дома в Уфе

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Из горящего дома самостоятельно эвакуировались 60 жильцов. К счастью, обошлось без пострадавших. Разве что, стоявшие на площадке велосипед и каляска были повреждены огнём.
В пресс-службе МЧС региона рассказали, что огонь вспыхнул на лестничной клетке, однако обстоятельства произошедшего ещё предстоит выяснить.
Ранее мы рассказывали о том, что в Чекмагушевском районе Башкирии загорелась территория частного дома. В результате пожара погибла трёхлетняя девочка.