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Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

60 человек эвакуировали из жилого дома в Уфе

60 человек эвакуировали из жилого дома в Уфе

6 сентября 2023, 05:12
Фото: 1MI
Накануне вечером в одной из многоэтажек на улице Сливовая в селе Михайловка разгорелся пожар.

Из горящего дома самостоятельно эвакуировались 60 жильцов. К счастью, обошлось без пострадавших. Разве что, стоявшие на площадке велосипед и каляска были повреждены огнём.

В пресс-службе МЧС региона рассказали, что огонь вспыхнул на лестничной клетке, однако обстоятельства произошедшего ещё предстоит выяснить.

Ранее мы рассказывали о том, что в Чекмагушевском районе Башкирии загорелась территория частного дома. В результате пожара погибла трёхлетняя девочка.

#Происшествия#Пожар#Новости Башкирии#Эвакуация#МЧС#Анна Савельева
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