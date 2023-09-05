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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Студентку из Уфы с плакатом «ищу башкира» задержали на Красной площади в Москве

«Я боялась»: студентку из Уфы задержали на Красной площади

5 сентября 2023, 09:57
Фото: 1MI

Студентку из Уфы с плакатом «ищу башкира» задержали на Красной площади в Москве

Об этом девушка около недели назад рассказала на своей странице в социальных сетях.

Как становится понятно из истории самой героини, которой та поделилась в Instagram*, во время своего пребывания в столице Динара захотела повторить распространившийся в сети тренд, суть которого состоит в том, что девушки при помощи картонных табличек пытаются найти себе парня.

Вдохновившись подобными видео, уроженка Башкирии с самодельным плакатом отправилась на Красную площадь, прихватив с собой подругу. С ее слов, там девушки рассчитывали найти земляков, приехавших в Москву на учёбу, однако эта, казалось бы, забавная история закончилась пребыванием в отделе полиции.

По словам уфимки, через какое-то время развлечение девушек было прервано органами порядка.

«На Красной площади в некоторых местах нельзя ходить с табличками. И без разницы, что здесь ничего политического. Даже с пустыми задерживают, оказывается», — пишет героиня.

Вместе с полицейскими студентки прибыли в дежурную часть. Со слов Динары, подругу отпустили практически сразу, так как та только снимала, а вот ее продержали в участке ещё три часа. Причём задержанных позднее нее, как рассказала уфимка, отпустили куда быстрее, из-за чего девушка успела начать переживать, что её дела обстоят куда хуже.

«Я боялась, что будет протокол, административка первая. К моему счастью, обошлось беседой. Ситуация смешная и несмешная», — уже с облегчением призналась Динара.

Больше всего во всей этой истории, по словам студентки, ей было страшно за подругу, которая могла получить наказание по её вине, но к счастью, всё обошлось.

* — Компания Meta Platforms Inc. признана в России экстремистской организацией и запрещена. Принадлежащие ей соцсети Фейсбук и Инстаграм в России запрещены.

Фото: instagram.com/belovme_
#Общество#Происшествия#Социальные сети#Полиция#Москва#Анна Савельева#Красная площадь#Тренд
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