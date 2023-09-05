«Я боялась»: студентку из Уфы задержали на Красной площади

Вместе с полицейскими студентки прибыли в дежурную часть. Со слов Динары, подругу отпустили практически сразу, так как та только снимала, а вот ее продержали в участке ещё три часа. Причём задержанных позднее нее, как рассказала уфимка, отпустили куда быстрее, из-за чего девушка успела начать переживать, что её дела обстоят куда хуже.