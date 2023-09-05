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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Вдобавок к дождю: Башкирию накроет густой туман

Вдобавок к дождю: Башкирию накроет густой туман

5 сентября 2023, 10:21
Фото: 1MI
Из-за надвигающихся неблагоприятных природных явлений МЧС Башкирии сделало официальное объявление.

По данным метеорологов, ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается туман с видимостью 500 м и менее, что является неблагоприятным погодным явлением.

Прогноз погоды по РБ на 5 и 6 сентября предполагает переменную облачность, местами небольшой дождь.

Ночью ветер будет переменных направлений со скоростью 0-5м/с, а днем южный ветер со скоростью 5-10м/с. Температура воздуха ночью составит +7 до +12 градусов, а на востоке страны будет до +2 градусов. Днем ожидается +17 до +22 градусов.

#Башкирия#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Погода в Уфе#Виалина Ахсанова
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