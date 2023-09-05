Вдобавок к дождю: Башкирию накроет густой туман

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
По данным метеорологов, ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается туман с видимостью 500 м и менее, что является неблагоприятным погодным явлением.
Прогноз погоды по РБ на 5 и 6 сентября предполагает переменную облачность, местами небольшой дождь.
Ночью ветер будет переменных направлений со скоростью 0-5м/с, а днем южный ветер со скоростью 5-10м/с. Температура воздуха ночью составит +7 до +12 градусов, а на востоке страны будет до +2 градусов. Днем ожидается +17 до +22 градусов.