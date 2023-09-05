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В Уфе суд вынес приговор за мошенничество экс-заведующей детским садом

В Уфе заведующая детским садом заработала 1 млн рублей на фиктивном трудоустройстве

5 сентября 2023, 14:54
Фото: 1MI

В Уфе суд вынес приговор за мошенничество экс-заведующей детским садом

Советский райсуд Уфы признал бывшую заведующую детсадом №234 Гузель Кутушеву виновной в мошенничестве и в служебном подлоге, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суде установлено, что свою мошенническую деятельность женщина вела в течение четырех лет — с 2018 по 2022 год, суммарно за этот период она нелегально обогатилась более чем на 1 млн рублей.

Так, женщина фиктивно трудоустроила в детский сад свою знакомую на вакантную должность помощника воспитателя. Фактически трудовую деятельность сотрудница не вела, а руководитель дошкольного учреждения, которая ранее внесла заведомо ложные сведения об отработанном ею времени, получала за нее заработную плату. Полученные деньги подсудимая потратила.

Подсудимая частично признала вину в совершении преступлений. Суд назначил ей наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также удовлетворил иск о возмещении причиненного ущерба.

Напомним, ранее обвинения взяточничестве, мошенничестве и служебном подлоге предъявили директору «Дворца Молодежи» из города Октябрьский. Женщина в течение нескольких лет получала взятки от сотрудников, пообещав за это протекцию службе. Помимо этого злоумышленница также фиктивно устроила на работу восемь человек, получив за это более 1 млн рублей.

#Общество#Криминал#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Происшествие
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