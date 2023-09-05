В Уфе заведующая детским садом заработала 1 млн рублей на фиктивном трудоустройстве

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
В суде установлено, что свою мошенническую деятельность женщина вела в течение четырех лет — с 2018 по 2022 год, суммарно за этот период она нелегально обогатилась более чем на 1 млн рублей.
Так, женщина фиктивно трудоустроила в детский сад свою знакомую на вакантную должность помощника воспитателя. Фактически трудовую деятельность сотрудница не вела, а руководитель дошкольного учреждения, которая ранее внесла заведомо ложные сведения об отработанном ею времени, получала за нее заработную плату. Полученные деньги подсудимая потратила.
Подсудимая частично признала вину в совершении преступлений. Суд назначил ей наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также удовлетворил иск о возмещении причиненного ущерба.
Напомним, ранее обвинения взяточничестве, мошенничестве и служебном подлоге предъявили директору «Дворца Молодежи» из города Октябрьский. Женщина в течение нескольких лет получала взятки от сотрудников, пообещав за это протекцию службе. Помимо этого злоумышленница также фиктивно устроила на работу восемь человек, получив за это более 1 млн рублей.