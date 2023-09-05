В Уфе заведующая детским садом заработала 1 млн рублей на фиктивном трудоустройстве

Напомним, ранее обвинения взяточничестве, мошенничестве и служебном подлоге предъявили директору «Дворца Молодежи» из города Октябрьский. Женщина в течение нескольких лет получала взятки от сотрудников, пообещав за это протекцию службе. Помимо этого злоумышленница также фиктивно устроила на работу восемь человек, получив за это более 1 млн рублей.