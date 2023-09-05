В Уфе представители партии КПРФ встретились с избирателями

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
В рамках данных встреч представители партии не только ответили на вопросы о предстоящих выборах, но также пообщались с избирателями. Наряду с кандидатами, баллотирующимися в органы местного самоуправления, на встрече с избирателями присутствовали депутат Государственной Думы РФ от Башкортостана Александр Ющенко, руководитель фракции КПРФ в ГСК РБ Юнир Кутлугужин и руководитель фракции КПРФ в Горсовете Уфы Артур Шайнуров.
Так, в этом году региональное отделение партии выдвинуло в депутаты 93 человек по партийному списку и 41 кандидата по одномандатным округам. Так, в Кировском районе, разделенном на Пушкинский и Белореченский округа, в качестве кандидатов были выдвинуты Ильдар Шафиков, Герман Круглов и Айгуль Захарова и другие.
Так, первая встреча состоялась во дворе дома №54 по улице Пушкина. Над площадкой перед домом развевались известные каждому знамена ярко-красного цвета; к месту встречи с представителями партии постепенно стягивались местные жители.
— В шестом созыве депутаты-коммунисты добились принятия трех законов, которые необходимы для нашей жизни, потому что большинство «Единой России» всегда нас поддерживали в четвертом, пятом созыве. Сейчас мы смогли принять такие законы, как закон о Дне памяти 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, который отмечается 13 ноября. Также приняли Закон о Детях войны, которым выплачивается по тысяче рублей ежегодно 9 мая. По инициативе депутатов Старова, Галина и меня, ранее был принят закон о знамени Победы, который сейчас является символом нашей страны — Советского союза и памяти наших отцов и дедов, которые пролили свою кровь за нашу Родину. 9 мая на всех административных зданиях, флагштоках знамя Победы поднимается одновременно с государственными флагами РФ и РБ. Все эти законопроекты служат нашей истории, чтобы подрастающее поколение знало о важном этапе развития нашей страны, — рассказывает Юнир Кутлугужин о достижениях партии по итогам минувших лет.
— Наша задача — встретиться с каждым жителем всех районов и просто поговорить, потому что я знаю, что вас, вероятнее всего, тревожат те проблемы, которые касаются конкретного дома, конкретного жилища, конкретного дохода или повышения цен. Сейчас идет довольно большая избирательная компания и нам очень важно, чтобы в новом созыве было как можно больше наших представителей, которые постоянно находятся в контакте с жителями и чтобы в дальнейшем они максимально добивались выполнения тех задач, которые нас с вами волнуют, — высказался депутат Госдумы Александр Ющенко.
Важно отметить, что представители КПРФ не только озвучили основные пункты предвыборной компании в рамках единого дня голосования, но также ответили на вопросы, интересующие избирателей. Так, многие из присутствовавших рассказали о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни. Так, пенсионерка Альбина Шарова рассказала о том, что уже в течение нескольких лет управляющая компания дома, где она проживает, игнорирует проблему с нашествием тараканов. По её словам, жители дома уже не первый год вынуждены соседствовать с насекомыми. Со схожей проблемой обратилась к КПРФ пенсионерка Лидия Ивановна, пожаловавшаяся на плохой ремонт в подъезде дома и бездействие управляющей компании.
В обоих случаях представители партии внимательно выслушали обращения женщин, порекомендовав обратиться со своими проблемами в отделение КПРФ, а также пообещав взять данные ситуации на контроль.
По словам Кутлугужина, одной из наиболее частых проблем, с которыми граждане обращаются к партии, являются нарушения со стороны управляющих компаний и в целом вся сфера ЖКХ.
— Эта отрасль, вероятно, самая тяжелая на сегодняшний день, потому что трубы изношены до 70-80%, поэтому со стороны государства должна быть поддержка: обеспечение нашего населения рабочими местами, достойными заработными платами. И в целом условия должны быть лучше: освещение, дороги, благоустройство — все эти вопросы в своей деятельности мы ставим во главе угла, — говорит Юнир Кутлугужин.
Вторая встреча с избирателями прошла в микрорайоне Затон. На площадке перед домом №2В по улице Летчиков собралась многолюдная толпа: пенсионеры, семьи с детьми, подростки и молодые люди.
И вновь собравшиеся на встрече обратились к партийным активистам с просьбой разобраться в актуальных проблемах, с которым тем приходится сталкиваться. Жителей недавно отстроенных здесь микрорайонов, к примеру, беспокоит ситуация с освещением в ночное время или плохо оборудованные детские площадки. Среди более глобальных проблем, с которыми жители микрорайона пришли на встречу, нехватка мест в детском саду и некомпетентность управляющих компаний. И вновь представители партии обязуются разобраться в проблемах избирателей.
— Уверен, что выборы в этом году мы проведем в спокойной деловой обстановке. К примеру, в 2021 году у нас выборы прошли с нарушениями, по которым мы подали 56 исков в адрес территориальных избирательных комиссий. Там много членов комиссий после наших исков отказались работать. Не хотелось бы иметь неприятности, ни для себя, ни для членов комиссии, поэтому мы обращаемся к членам комиссии всех уровней, чтобы эти выборы провели честно и добросовестно. Со своей стороны мы подготовили грамотных членов комиссии, грамотных наблюдателей, потому при выявлении каких-либо нарушений и фальсификаций, будем принимать конкретные меры, — заявил Кутлугужин, отвечая на вопрос об ожиданиях о текущей предвыборной гонке.
Кутлугужин также напоминает об общих требованиях партии по стране. Среди них: национализация природных ресурсов, стратегических отраслей, народного хозяйства, образование и здравоохранение, которые должны быть доступными и бесплатными для всех граждан; поддержка многодетных семей, детей-инвалидов, сирот. Особое внимание, по мнению Кутлугужина, стоит уделить пропаганде уважительного отношения к старшему поколению, а также всесторонней поддержке ветеранов Великой Отечественной войны.
— Часто к нам обращаются с вопросами о получении жилья, задержках заработной платы. Часто это обращения в связи с отключением газа и электричества. Многие просят помочь при возникновении трудностей при устройстве детей в школу или заселении в общежитие. Это все понятные житейские вопросы, — говорит Кутлугужин.
Заказчик: Избирательное объединение «БАШКИРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии „КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“, ИНН 0274052113. Изготовление оплачено из средств специального избирательного счета избирательного объединения БАШКИРСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии „КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ“ № 40704810006000000005.
Изготовитель: ООО «ПРЕМЬЕРМЕДИАИНВЕСТ», юридический адрес: 105064, Москва г, Нижний Сусальный пер, дом 5, строение 15, этаж 4, помещение I, комната 2, ИНН 9715321471; тираж 1 экз., дата выхода: 05.09.2023