В Уфе представители партии КПРФ встретились с избирателями

Важно отметить, что представители КПРФ не только озвучили основные пункты предвыборной компании в рамках единого дня голосования, но также ответили на вопросы, интересующие избирателей. Так, многие из присутствовавших рассказали о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни. Так, пенсионерка Альбина Шарова рассказала о том, что уже в течение нескольких лет управляющая компания дома, где она проживает, игнорирует проблему с нашествием тараканов. По её словам, жители дома уже не первый год вынуждены соседствовать с насекомыми. Со схожей проблемой обратилась к КПРФ пенсионерка Лидия Ивановна, пожаловавшаяся на плохой ремонт в подъезде дома и бездействие управляющей компании.