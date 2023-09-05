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Жительницы Уфы отправится под суд из-за жестокого обращения с детьми

В Уфе из-за аморального образа жизни матери 12-летний ребенок оказался в реанимации

5 сентября 2023, 14:24
Фото: 1MI

Жительницы Уфы отправится под суд из-за жестокого обращения с детьми

Матери двоих детей предъявлены обвинения в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставлении в опасности ребенка с инвалидностью, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии дознания, мать двоих детей — 2010 и 2017 годов рождения игнорировала свои родительские обязанности. Женщина не занималась их воспитанием, содержанием и обучением детей. Более того, женщина вела аморальный образ жизни, употребляла спиртные напитки в присутствии детей, а также оставляла их без присмотра.

Подчеркивается, что у 12-летний сын обвиняемый страдает от сахарного диабета. женщина знала о диагнозе ребенка, но несмотря на это игнорировала предписания медиков: мальчик часто не получал жизненно важные лекарственные препараты вследствие чего мальчик неоднократно поступал в реанимационное отделение больницы.

В прокуратуре отмечают, что обвиняемая уже неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.

— В настоящее время дети находятся у опекуна. Обвиняемая признала вину в совершении преступлений. Уголовное дело после вручения обвинительного акта будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
#Общество#Прокуратура#Прокуратура Башкирии#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дети-инвалиды#Азамат Нухов#Родители#Родительские права
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