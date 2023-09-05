В Уфе из-за аморального образа жизни матери 12-летний ребенок оказался в реанимации

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
По версии дознания, мать двоих детей — 2010 и 2017 годов рождения игнорировала свои родительские обязанности. Женщина не занималась их воспитанием, содержанием и обучением детей. Более того, женщина вела аморальный образ жизни, употребляла спиртные напитки в присутствии детей, а также оставляла их без присмотра.
Подчеркивается, что у 12-летний сын обвиняемый страдает от сахарного диабета. женщина знала о диагнозе ребенка, но несмотря на это игнорировала предписания медиков: мальчик часто не получал жизненно важные лекарственные препараты вследствие чего мальчик неоднократно поступал в реанимационное отделение больницы.
В прокуратуре отмечают, что обвиняемая уже неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.
— В настоящее время дети находятся у опекуна. Обвиняемая признала вину в совершении преступлений. Уголовное дело после вручения обвинительного акта будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.