В Уфе из-за аморального образа жизни матери 12-летний ребенок оказался в реанимации

По версии дознания, мать двоих детей — 2010 и 2017 годов рождения игнорировала свои родительские обязанности. Женщина не занималась их воспитанием, содержанием и обучением детей. Более того, женщина вела аморальный образ жизни, употребляла спиртные напитки в присутствии детей, а также оставляла их без присмотра.