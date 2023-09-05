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Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

В Башкирии врачи спасли пожилого мужчину, проведя «операцию отчаяния»

В Башкирии врачи спасли пожилого мужчину, проведя «операцию отчаяния»

5 сентября 2023, 05:24
Фото: 1MI
86-летний мужчина поступил в больницу Кумертау в критическом состоянии.

Медики обнаружили у пациента гемотампонаду мочевого пузыря — заполнение органа кровью. Изначально состояние удалось стабилизировать, однако уже через некоторое время мужчина вновь был экстренно госпитализирован в медучреждение.

Врач урологического отделения Фаниль К. решился на отчаянный шаг — им было принято решение провести пенсионеру так называемую «операцию отчаяния». К подобной медицинской операции прибегают в случаях, когда в ином случае смерти пациента избежать нельзя.

В ходе хирургического вмешательства мужчине удалили аденому простаты, а также провели ушиване сосудов шейки мочевого пузыря.

Как сообщает министр здравоохранения, в настоящий момент состояние пенсионера оценивается как стабильное.

#Новости Башкирии#Здравоохранение#Кумертау#Анна Савельева#Врачи#Операция отчаяния#Пенсионер
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