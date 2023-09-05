В Башкирии врачи спасли пожилого мужчину, проведя «операцию отчаяния»

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Медики обнаружили у пациента гемотампонаду мочевого пузыря — заполнение органа кровью. Изначально состояние удалось стабилизировать, однако уже через некоторое время мужчина вновь был экстренно госпитализирован в медучреждение.
Врач урологического отделения Фаниль К. решился на отчаянный шаг — им было принято решение провести пенсионеру так называемую «операцию отчаяния». К подобной медицинской операции прибегают в случаях, когда в ином случае смерти пациента избежать нельзя.
В ходе хирургического вмешательства мужчине удалили аденому простаты, а также провели ушиване сосудов шейки мочевого пузыря.
Как сообщает министр здравоохранения, в настоящий момент состояние пенсионера оценивается как стабильное.