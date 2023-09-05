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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Превышение ПДК сероводорода зафиксировали в Уфе

Уфу накрыл запах тухлых яиц: что происходит

5 сентября 2023, 04:29
Фото: 1MI

Превышение ПДК сероводорода зафиксировали в Уфе

Об этом говорит отчёт Башгидромета

В Уфе 1 сентября была зафиксирована повышенная концентрация вредных веществ, в частности сероводорода, в районе Черниковки.

В 7 утра на станции ПНЗ №14, расположенной около ТРЦ «Меркурий» в Черниковке, концентрация сероводорода составила 1,4 ПДК. В 19 часов на той же станции концентрация сероводорода возросла до 2,0 ПДК. Однако, по остальным контролируемым примесям на других постах превышений не было выявлено.

Ранее Mkset сообщал о превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) формальдегидов. Загрязнение воздуха зафиксировал стационарный пост в здании Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН. В Башгидрометцентре пояснили, что одной из причин распространения вредных веществ в воздухе являются синоптические условия.

#Город#Экология#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Окружающая среда
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