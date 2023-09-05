Уфу накрыл запах тухлых яиц: что происходит

В 7 утра на станции ПНЗ №14, расположенной около ТРЦ «Меркурий» в Черниковке, концентрация сероводорода составила 1,4 ПДК. В 19 часов на той же станции концентрация сероводорода возросла до 2,0 ПДК. Однако, по остальным контролируемым примесям на других постах превышений не было выявлено.