Уфу накрыл запах тухлых яиц: что происходит

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В Уфе 1 сентября была зафиксирована повышенная концентрация вредных веществ, в частности сероводорода, в районе Черниковки.
В 7 утра на станции ПНЗ №14, расположенной около ТРЦ «Меркурий» в Черниковке, концентрация сероводорода составила 1,4 ПДК. В 19 часов на той же станции концентрация сероводорода возросла до 2,0 ПДК. Однако, по остальным контролируемым примесям на других постах превышений не было выявлено.
Ранее Mkset сообщал о превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) формальдегидов. Загрязнение воздуха зафиксировал стационарный пост в здании Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН. В Башгидрометцентре пояснили, что одной из причин распространения вредных веществ в воздухе являются синоптические условия.