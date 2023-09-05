Уфимский суд отказал перенести завод Кроношпан в другое место

В 2023 году природоохранная прокуратура обнаружила наличие скопления сточных вод возле очистных сооружений АО «Корпорация развития». Суд пришел к выводу, что данные проблемы не являются главными, так как они возникли из-за выпадения осадков, проведения земляных работ и скопления грунтовых вод. Основная причина нехватки потребляемой воды на предприятиях «Кроношпан» — это необратимые потери, связанные с техническими нуждами. Именно поэтому было запланировано строительство трубопровода, чтобы сливать воду с территории индустриального парка и предотвращать наводнение. Ранее природоохранная прокуратура никогда не обнаруживала случаи сброса промышленных стоков «Кроношпаном» в парк и окружающие участки.