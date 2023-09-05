Уфимский суд отказал перенести завод Кроношпан в другое место

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Вопрос о перемещении завода «Кроношпан» и превращении цехов в склады, поднятый истцом Хабибуллиной, был отклонен Уфимским районным судом, поскольку нет весомых оснований для такого переноса.
В мае этого года истец и сотрудники республиканского министерства экологии заметили стоки, сливающиеся в реку Уфу на территории парка. Истец обнаружил водопропускную трубу, которая служит для слива стоков. Пробы воды, взятые в это время, показали присутствие в ней нефтепродуктов, фенолов, формальдегида, нитрат-ионов, железа, марганца и цинка. Представители ответчиков просили отказать в удовлетворении иска.
В 2023 году природоохранная прокуратура обнаружила наличие скопления сточных вод возле очистных сооружений АО «Корпорация развития». Суд пришел к выводу, что данные проблемы не являются главными, так как они возникли из-за выпадения осадков, проведения земляных работ и скопления грунтовых вод. Основная причина нехватки потребляемой воды на предприятиях «Кроношпан» — это необратимые потери, связанные с техническими нуждами. Именно поэтому было запланировано строительство трубопровода, чтобы сливать воду с территории индустриального парка и предотвращать наводнение. Ранее природоохранная прокуратура никогда не обнаруживала случаи сброса промышленных стоков «Кроношпаном» в парк и окружающие участки.
Ответчики не предоставили никаких доказательств о загрязнении централизованной системы водоотведения сточными водами, в соответствии с предоставленными данными от компании «Уфаводоканал» и Роспотребнадзора. Суд также отметил, что требования истца не соответствуют действующему законодательству, которое предписывает применять «специальные меры реагирования» и налагать наказание за нарушение закона об охране окружающей среды. Отказывая в удовлетворении иска Хабибуллиной, суд также отметил, что она не предоставила объяснения относительно конкретных объектов, которые она хочет переместить.
Ранее Mkset сообщал о конфликте завода «Кроношпан» с пчеловодами. Местные жители переживали, что компания планирует вырубку леса на территории Архангельского района. Для пчеловодов самым важным считается дерево — липа — которая растет в ближайших к Уфе районах. В этих же районах присматривал себе участки и «Кроношпан». Липа интересна компании еще и потому, что она мягкая, объяснял сопредседатель региональной общественной организации «Пчеловоды Башкирии» Иван Вавилов.