Участник поисков погибшего туриста в Башкирии раскрыл, как его удалось найти

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Как сообщили ранее в пресс-службе Госкомитета по ЧС, тело пропавшего днем ранее туриста, участвовавшего в марафоне в окрестностях горы Янгалас, неподалеку от старой дороги.
В поисках принимали участие сотрудники экстренных служб, кинологи и волонтеры. Среди них оказался блогер Раис Габитов, рассказавший позднее в соцсетях о том, как удалось найти тело погибшего. По его словам, погибший турист, вероятно, шел старой дорогой, которой сейчас пользуются довольно редко.
— Я хорошо знаю эти места, мы с туристами и ребятами из Malidak race проанализировали возможные варианты его маршрута. Предположили, что он возможно пошёл на Ялангас не классической, маркированной тропой, а устаревшим путём (через ЛЭП) которое ему нарисовало навигационное приложение. Сейчас почти никто не ходит отсюда на Ялангас, поэтому его могли не найти, — написал Габитов.