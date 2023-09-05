Участник поисков погибшего туриста в Башкирии раскрыл, как его удалось найти

В поисках принимали участие сотрудники экстренных служб, кинологи и волонтеры. Среди них оказался блогер Раис Габитов, рассказавший позднее в соцсетях о том, как удалось найти тело погибшего. По его словам, погибший турист, вероятно, шел старой дорогой, которой сейчас пользуются довольно редко.