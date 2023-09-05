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Published Сегодня, 14:58

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Участник поисков погибшего туриста в Башкирии раскрыл, как его удалось найти

Участник поисков погибшего туриста в Башкирии раскрыл, как его удалось найти

5 сентября 2023, 14:58
Фото: 1MI
О том, как проходили поиски туриста, в соцсетях рассказал блогер Раис Габитов.

Как сообщили ранее в пресс-службе Госкомитета по ЧС, тело пропавшего днем ранее туриста, участвовавшего в марафоне в окрестностях горы Янгалас, неподалеку от старой дороги.

В поисках принимали участие сотрудники экстренных служб, кинологи и волонтеры. Среди них оказался блогер Раис Габитов, рассказавший позднее в соцсетях о том, как удалось найти тело погибшего. По его словам, погибший турист, вероятно, шел старой дорогой, которой сейчас пользуются довольно редко.

— Я хорошо знаю эти места, мы с туристами и ребятами из Malidak race проанализировали возможные варианты его маршрута. Предположили, что он возможно пошёл на Ялангас не классической, маркированной тропой, а устаревшим путём (через ЛЭП) которое ему нарисовало навигационное приложение. Сейчас почти никто не ходит отсюда на Ялангас, поэтому его могли не найти, — написал Габитов.
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#Происшествия#Новости Башкирии#МЧС#Азамат Нухов
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