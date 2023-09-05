Турагент из Башкирии обманула 50 туристов на 3 млн рублей

Ранее Mkset сообщал, что мошенники начали массово оформлять кредиты на жителей Уфы. Несколько граждан обратились в полицию с одинаковыми заявлениями. Они получили письма на свои электронные адреса, уведомляющие о просроченной задолженности по кредитам, которые они, по их словам, не брали. После обращения жители Уфы связались с кредитными организациями, где выяснилось, что микрокредиты были оформлены неизвестными лицами, используя паспортные данные пострадавших.