Турагент из Башкирии обманула 50 туристов на 3 млн рублей

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Директор турагентства в Башкирии была осуждена Стерлитамакским городским судом за обман людей на почти 3 млн рублей. Ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и получении неправомерных выплат.
По данным суда, руководитель компании продавала путевки на отечественные и зарубежные курорты туристам. Однако она не бронировала и не оплачивала туры. В результате этого обмана пострадали 44 человека за период с 2019 по 2021 год, причиненный ущерб превысил 2,7 млн рублей.
Кроме того, женщина незаконно получила и потратила субсидию за трудоустройство инвалидов в размере более 350 тысяч рублей. Директор полностью признала свою вину.
На ее двухкомнатную квартиру в Стерлитамаке наложили арест. Суд назначил ей условное лишение свободы на 6 лет с испытательным сроком 5 лет.
Ранее Mkset сообщал, что мошенники начали массово оформлять кредиты на жителей Уфы. Несколько граждан обратились в полицию с одинаковыми заявлениями. Они получили письма на свои электронные адреса, уведомляющие о просроченной задолженности по кредитам, которые они, по их словам, не брали. После обращения жители Уфы связались с кредитными организациями, где выяснилось, что микрокредиты были оформлены неизвестными лицами, используя паспортные данные пострадавших.