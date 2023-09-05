mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Турагент из Башкирии обманула 50 туристов на 3 млн рублей

Турагент из Башкирии обманула 50 туристов на 3 млн рублей

5 сентября 2023, 08:32
Фото: 1MI
Женщина, работавшая в турагентстве в Башкирии, осуждена за обман на 3 млн рублей. Пострадали почти 50 туристов

Директор турагентства в Башкирии была осуждена Стерлитамакским городским судом за обман людей на почти 3 млн рублей. Ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и получении неправомерных выплат.

По данным суда, руководитель компании продавала путевки на отечественные и зарубежные курорты туристам. Однако она не бронировала и не оплачивала туры. В результате этого обмана пострадали 44 человека за период с 2019 по 2021 год, причиненный ущерб превысил 2,7 млн рублей.

Кроме того, женщина незаконно получила и потратила субсидию за трудоустройство инвалидов в размере более 350 тысяч рублей. Директор полностью признала свою вину.

На ее двухкомнатную квартиру в Стерлитамаке наложили арест. Суд назначил ей условное лишение свободы на 6 лет с испытательным сроком 5 лет.

Ранее Mkset сообщал, что мошенники начали массово оформлять кредиты на жителей Уфы. Несколько граждан обратились в полицию с одинаковыми заявлениями. Они получили письма на свои электронные адреса, уведомляющие о просроченной задолженности по кредитам, которые они, по их словам, не брали. После обращения жители Уфы связались с кредитными организациями, где выяснилось, что микрокредиты были оформлены неизвестными лицами, используя паспортные данные пострадавших.

#Происшествия#Башкирия#Мошенничество#Стерлитамак#Мошенники#Новости Башкирии#Происшествие#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
«Превратится в болото»: что происходит с главной рекой и известными озерами Башкирии
Сегодня, 08:15
Машко не смогла снять обременение с земли на озере в Уфе, где хочет строить вип-отдых
Сегодня, 10:18
Кострища и шалаши в центре столицы: смотрим на загибающийся Кошкин лес в Уфе
Сегодня, 02:00
«Я боялась»: студентку из Уфы задержали на Красной площади
Сегодня, 09:57
Вдобавок к дождю: Башкирию накроет густой туман
Сегодня, 10:21
В Уфе представители партии КПРФ встретились с избирателями
Сегодня, 07:45