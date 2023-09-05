«Ростелеком» обеспечил Уфимский марафон надежным интернетом

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Провайдер установил точки доступа к интернету на маршруте забега для проведения онлайн-трансляции события, организовал на спортивных площадках зоны Wi-Fi, оборудовал фотозону с дополненной реальностью на стадионе «Динамо» и создал фан-зону на улице Ленина, 30.
— Скоростной интернет от «Ростелекома» обеспечил высокое качество трансляции массового забега в Уфе. Бесплатный Wi-Fi позволил участникам и болельщикам подключаться к сети и оперативно делиться снимками, в том числе сделанными в фотозоне. В Уфимском международном марафоне приняли участие и сотрудники нашей компании. Прекрасный результат показала ведущий специалист отдела прикладных проектов Надежда Зарипова, она пробежала марафонскую дистанцию 42,2 км и заняла третье место в возрастной категории 35-44. Третье место в смешанной эстафете занял и руководитель направления управления безопасности Айрат Камаев. Поздравляю всех участников и наших победителей, — отметил генеральный директор компании «Ростелеком» в Башкортостане» Сергей Нищев.
— Я бегаю уже семь лет, за плечами 39 полумарафонов и пять марафонов. Своим результатом я очень довольна: пробежала лучше, чем планировала. Видимо, в родной Уфе и улицы помогают. Следующая моя цель — участие в старейшем ультрамарафоне Comrades, который проходит в ЮАР. Его дистанция — 90 километров, — рассказала специалист отдела прикладных проектов «Ростелекома» в Башкортостане Надежда Зарипова.
Всего в забеге приняли участие более 7 000 спортсменов из 26 стран: Россию представляли бегуны из 42 регионов страны. Самому юному спортсмену исполнился 1 год, он «бежал» в коляске, самому старшему — 85 лет.