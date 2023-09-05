«Ростелеком» обеспечил Уфимский марафон надежным интернетом

— Я бегаю уже семь лет, за плечами 39 полумарафонов и пять марафонов. Своим результатом я очень довольна: пробежала лучше, чем планировала. Видимо, в родной Уфе и улицы помогают. Следующая моя цель — участие в старейшем ультрамарафоне Comrades, который проходит в ЮАР. Его дистанция — 90 километров, — рассказала специалист отдела прикладных проектов «Ростелекома» в Башкортостане Надежда Зарипова.