Редкую инфекцию подцепил житель Башкирии после употребления обычных овощей

Интересно, что эти бактерии могут долго выживать и сохраняться. Например, они могут прожить до одного года даже в кипяченой воде. В кисломолочных продуктах они могут выживать до 3 дней, а в свежем молоке — до 18 дней. На рыбе, рисе, картофеле и мясе они могут сохраняться до 8-9 недель, а в мороженом — от 1,5 до 8 месяцев. Бактерии также могут размножаться и сохраняться на свежих овощах, особенно в салатах, которые хранятся при низкой температуре.