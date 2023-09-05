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Редкую инфекцию подцепил житель Башкирии после употребления обычных овощей

Редкую инфекцию подцепил житель Башкирии после употребления обычных овощей

5 сентября 2023, 05:58
Фото: 1MI
В Башкирии зафиксирован редкий случай заболевания иерсиниозом, связанного с употреблением грязных овощей

Пациент заболел после употребления грязных овощей. Специалисты отмечают, что такие случаи инфицирования в Башкирии являются редкостью, поскольку регион не является эндемичным для этой инфекции. Обычно иерсиниоз передается через пищу, когда человек употребляет зараженные продукты.

Интересно, что эти бактерии могут долго выживать и сохраняться. Например, они могут прожить до одного года даже в кипяченой воде. В кисломолочных продуктах они могут выживать до 3 дней, а в свежем молоке — до 18 дней. На рыбе, рисе, картофеле и мясе они могут сохраняться до 8-9 недель, а в мороженом — от 1,5 до 8 месяцев. Бактерии также могут размножаться и сохраняться на свежих овощах, особенно в салатах, которые хранятся при низкой температуре.

Инфекция может переноситься мышами, полевками и землеройками. Бактерии могут попасть в овощехранилища вместе с овощами и фруктами, которые были заражены еще на полях.

Ранее сообщался случай отравления грибами. Группа людей в возрасте от 60 до 85 лет отправились из Уфы в село Лаклы Салаватского района и собрали в лесу грибы, после чего приготовили их и съели. Пожилым гражданам быстро стало плохо, их госпитализировали в Малоязовскую ЦРБ

#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Виалина Ахсанова
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