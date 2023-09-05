НРФ «Регионы» стартует 14 сентября в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Издание tagilcity.ru информирует, что организатором национального рекламного форума «Регионы» является Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Целью мероприятия является развитие регионального рынка рекламы. Медиахолдинг 1MI выступает в качестве информационного партнера форума.
Форум откроет стратегическая сессия. Специалисты отрасли проанализируют главные изменения регионального рынка рекламы, особенности поведения рекламодателей и потребителей, поговорят о новых трендах в создании контента для локальных кампаний и актуальных инструментах. Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков выступит в качестве модератора первой части панельной дискуссии.
Вторая часть пленарной сессии будет посвящена особенностям развития индустрии в регионах Российской Федерации. В качестве спикеров выступят амбассадоры АКАР из Уральского, Северо-Западного федеральных округов, Новосибирска и других городов. Эксперты представят собственное видение развития локального рынка рекламы.
Отдельная сессия в рамках НРФ «Регионы» будет посвящена поддержке бизнеса и самозанятых со стороны крупных технологических предприятий, а также барьерам для развития малого и среднего бизнеса в цифровой среде. Под эгидой Первого регионального фестиваля рекламы будет проведена сессия про брендинг, в рамках которой эксперты обсудят пути сохранения связи между брендом и потребителем при увеличивающемся количестве точек контакта с пользователями.
Также в ходе мероприятия пройдут сессии, посвященные использованию в рекламе и маркетинге искусственного интеллекта, брендингу, актуальным стратегиям в PR, SMM, контенту и другим важным направлениям.
В программе форума запланировано свыше тридцати дискуссий, персональных выступлений специалистов федеральных и локальных агентств и брендов. На протяжении всего дня будет проходить презентация лучших практик и кейсов рекламных агентств в отдельном зале.
В заключение деловой программы НРФ «Регионы» состоится церемония награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы. Это профессиональная премия креативной рекламы, которую создали в регионах или для локальных брендов.