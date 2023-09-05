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НРФ «Регионы» стартует 14 сентября в Екатеринбурге

НРФ «Регионы» стартует 14 сентября в Екатеринбурге

5 сентября 2023, 09:16
Фото: АКАР
В рамках национального рекламного форума «Регионы», который пройдет 14 сентября в Екатеринбурге, больше ста специалистов отрасли со всей России поговорят об изменениях на рекламном рынке.

Издание tagilcity.ru информирует, что организатором национального рекламного форума «Регионы» является Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). Целью мероприятия является развитие регионального рынка рекламы. Медиахолдинг 1MI выступает в качестве информационного партнера форума.

Форум откроет стратегическая сессия. Специалисты отрасли проанализируют главные изменения регионального рынка рекламы, особенности поведения рекламодателей и потребителей, поговорят о новых трендах в создании контента для локальных кампаний и актуальных инструментах. Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков выступит в качестве модератора первой части панельной дискуссии.

Вторая часть пленарной сессии будет посвящена особенностям развития индустрии в регионах Российской Федерации. В качестве спикеров выступят амбассадоры АКАР из Уральского, Северо-Западного федеральных округов, Новосибирска и других городов. Эксперты представят собственное видение развития локального рынка рекламы.

Отдельная сессия в рамках НРФ «Регионы» будет посвящена поддержке бизнеса и самозанятых со стороны крупных технологических предприятий, а также барьерам для развития малого и среднего бизнеса в цифровой среде. Под эгидой Первого регионального фестиваля рекламы будет проведена сессия про брендинг, в рамках которой эксперты обсудят пути сохранения связи между брендом и потребителем при увеличивающемся количестве точек контакта с пользователями.

Также в ходе мероприятия пройдут сессии, посвященные использованию в рекламе и маркетинге искусственного интеллекта, брендингу, актуальным стратегиям в PR, SMM, контенту и другим важным направлениям.

В программе форума запланировано свыше тридцати дискуссий, персональных выступлений специалистов федеральных и локальных агентств и брендов. На протяжении всего дня будет проходить презентация лучших практик и кейсов рекламных агентств в отдельном зале.

В заключение деловой программы НРФ «Регионы» состоится церемония награждения участников Первого регионального фестиваля рекламы. Это профессиональная премия креативной рекламы, которую создали в регионах или для локальных брендов.

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