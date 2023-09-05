НРФ «Регионы» стартует 14 сентября в Екатеринбурге

Отдельная сессия в рамках НРФ «Регионы» будет посвящена поддержке бизнеса и самозанятых со стороны крупных технологических предприятий, а также барьерам для развития малого и среднего бизнеса в цифровой среде. Под эгидой Первого регионального фестиваля рекламы будет проведена сессия про брендинг, в рамках которой эксперты обсудят пути сохранения связи между брендом и потребителем при увеличивающемся количестве точек контакта с пользователями.