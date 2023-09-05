Нашествие медведей, скандалы в Кошкином лесу и редкая инфекция в Башкирии

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Published Сегодня, 16:55
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В Госкомитете Башкирии по ЧС подтвердили смерть 43-летнего туриста в горах. Поиски 43-летнего туриста, пропавшего днем ранее, 4 сентября, на горе Янгалас в Белорецком районе завершены. Его тело обнаружили неподалеку от старой дороги, ведущей на гору. Известно, что он принимал участие в в марафоне Русского географического общества.
В середине августа стало известно о пожаре в Кошкином лесу — в нем горел мусор, пожарным удалось быстро потушить огонь. Небольшой очаг возгорания не вызвал большого бедствия. Однако Кошкин лес известен не только этим. В последние годы он стал ареной противостояния городских властей и застройщиков с жителями и экоактивистами. Об истории, нынешнем положении леса и борьбе за его будущее — в материале Mkset.
Компания ООО «Созвездие первых» получила отказ от арбитражного суда Башкирии в части отмены обеспечительных мер на земельный участок площадью 5,2 га на берегу озера в Дёмском районе Уфы, следует из определения суда. На данном земельном участке компания планировала строительство оздоровительного центра стоимостью порядка 100 млн рублей. Напомним, что Millennium Park Resort с этно-деревней и центрами апи- и иппотерапии планировалось построить на Демском карьере или же озере Глубоком. Как заявила руководительница компании Евгения Машко корреспонденту Mkset, «никто у жителей района озеро не заберет и оно все также будет им доступно».
В Башкирии зафиксирован редкий случай заболевания иерсиниозом, связанного с употреблением грязных овощей. Специалисты отмечают, что такие случаи инфицирования в Башкирии являются редкостью, поскольку регион не является эндемичным для этой инфекции. Как правило, иерсиниоз передается через пищу, когда человек употребляет зараженные продукты.
Уфимские власти готовы выделить до 100 млн рублей на ремонт участка проспекта Салавата Юлаева. По информации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчику необходимо будет провести ремонтные работы, включая нанесение дорожной разметки, на участке проспекта, ограниченном улицами Мурманской и 50 лет СССР.