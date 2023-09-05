Нашествие медведей, скандалы в Кошкином лесу и редкая инфекция в Башкирии

Компания ООО «Созвездие первых» получила отказ от арбитражного суда Башкирии в части отмены обеспечительных мер на земельный участок площадью 5,2 га на берегу озера в Дёмском районе Уфы, следует из определения суда. На данном земельном участке компания планировала строительство оздоровительного центра стоимостью порядка 100 млн рублей. Напомним, что Millennium Park Resort с этно-деревней и центрами апи- и иппотерапии планировалось построить на Демском карьере или же озере Глубоком. Как заявила руководительница компании Евгения Машко корреспонденту Mkset, «никто у жителей района озеро не заберет и оно все также будет им доступно».