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Гендиректор «Белого Интернета» перечислила основные направления работы

Гендиректор «Белого Интернета» перечислила основные направления работы

5 сентября 2023, 16:30
Фото: 1MI
В российской столице на днях провели презентацию нового Центра по защите прав граждан и предпринимательства в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет».

Организация была основана Российским агентством правовой и судебной информации (РАПСИ). Должность гендиректора АНО «Белый Интернет» занимает Элина Сидоренко, профессор, глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО.​

По словам профессора, в число основных задач АНО «Белый Интернет» входят повышение уровня правовой культуры, популяризация идей добросовестности, соблюдения норм законодательства и внедрение принципов цифровой культуры и гигиены в цифровой отрасли среди населения, а также расширение правовых гарантий защиты гражданских прав и прав бизнеса в сфере цифровых технологий.

Как сообщает издание rapsinews.ru, в ходе выступления эксперт рассказала, что главным направлением работы «Белого Интернета» является создание безопасной цифровой среды для детей. Она отметила, что в новой организации основное внимание сосредоточено на достижении нескольких целей: проведении анализа судебной практики и тематических споров, решенных в досудебном порядке; организации тематических конференций, лекций, тренингов и мастер-классов, целью которых является решение вопросов обеспечения безопасности в интернет-среде и защиты от актуальных угроз и оказании поддержки молодежным проектам.

Также в «Белом Интернете» обсуждают тему формирования юридической инфраструктуры цифровизации.

Эксперт сообщила, что в числе прочего в организации будет вестись работа над проектами обобщения и распространения интернет-практик в сфере юриспруденции. К тому же, «Белый Интернет» сможет стать своего рода экспертным центром, в котором проводятся научные исследования с целью решения проблем, образовавшихся вследствие внедрения цифровых технологий.​ ​

Организация может стать площадкой, на которой будет вестись диалог между государственными и общественными организациями, посвященный формированию единой политики безопасного цифрового пространства, выявления специалистами возможных рисков, а также для расширения экспертного сообщества в области интернет-безопасности, цифровых компетенций бизнеса и минимизации цифровых рисков, — отметила профессор.

В фокус внимания «Белого Интернета»​ попала и актуальная молодежная повестка.

«Совместно с российскими вузами и школами мы намерены внедрить проект „Цифровые волонтеры“ и обсудить возможность расширения компетенций правовых лабораторий за счет вопросов защиты граждан в интернете», — резюмировала Сидоренко.

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