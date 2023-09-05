Гендиректор «Белого Интернета» перечислила основные направления работы

Как сообщает издание rapsinews.ru, в ходе выступления эксперт рассказала, что главным направлением работы «Белого Интернета» является создание безопасной цифровой среды для детей. Она отметила, что в новой организации основное внимание сосредоточено на достижении нескольких целей: проведении анализа судебной практики и тематических споров, решенных в досудебном порядке; организации тематических конференций, лекций, тренингов и мастер-классов, целью которых является решение вопросов обеспечения безопасности в интернет-среде и защиты от актуальных угроз и оказании поддержки молодежным проектам.