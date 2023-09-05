Гендиректор «Белого Интернета» перечислила основные направления работы

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Организация была основана Российским агентством правовой и судебной информации (РАПСИ). Должность гендиректора АНО «Белый Интернет» занимает Элина Сидоренко, профессор, глава Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО.
По словам профессора, в число основных задач АНО «Белый Интернет» входят повышение уровня правовой культуры, популяризация идей добросовестности, соблюдения норм законодательства и внедрение принципов цифровой культуры и гигиены в цифровой отрасли среди населения, а также расширение правовых гарантий защиты гражданских прав и прав бизнеса в сфере цифровых технологий.
Как сообщает издание rapsinews.ru, в ходе выступления эксперт рассказала, что главным направлением работы «Белого Интернета» является создание безопасной цифровой среды для детей. Она отметила, что в новой организации основное внимание сосредоточено на достижении нескольких целей: проведении анализа судебной практики и тематических споров, решенных в досудебном порядке; организации тематических конференций, лекций, тренингов и мастер-классов, целью которых является решение вопросов обеспечения безопасности в интернет-среде и защиты от актуальных угроз и оказании поддержки молодежным проектам.
Также в «Белом Интернете» обсуждают тему формирования юридической инфраструктуры цифровизации.
Эксперт сообщила, что в числе прочего в организации будет вестись работа над проектами обобщения и распространения интернет-практик в сфере юриспруденции. К тому же, «Белый Интернет» сможет стать своего рода экспертным центром, в котором проводятся научные исследования с целью решения проблем, образовавшихся вследствие внедрения цифровых технологий.
Организация может стать площадкой, на которой будет вестись диалог между государственными и общественными организациями, посвященный формированию единой политики безопасного цифрового пространства, выявления специалистами возможных рисков, а также для расширения экспертного сообщества в области интернет-безопасности, цифровых компетенций бизнеса и минимизации цифровых рисков, — отметила профессор.
В фокус внимания «Белого Интернета» попала и актуальная молодежная повестка.
«Совместно с российскими вузами и школами мы намерены внедрить проект „Цифровые волонтеры“ и обсудить возможность расширения компетенций правовых лабораторий за счет вопросов защиты граждан в интернете», — резюмировала Сидоренко.