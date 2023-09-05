Движение на Набережной в Уфе перекроют до 2024 года

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Сегодня в Уфе началось перекрытие проезжей части улицы Набережной реки Белой от улицы Местные Дубнячки до съезда с Сочинской. Это ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года.
Городская мэрия напомнила, что такие меры принимаются в связи с капитальным ремонтом старого арочного моста через реку Белую в створе улицы Воровского. В результате демонтажа и монтажа пролетных строений мостового сооружения вводятся новые ограничения дорожного движения.
Власти попросили жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к этим ограничениям и рекомендовали заранее планировать маршрут движения.