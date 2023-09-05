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Движение на Набережной в Уфе перекроют до 2024 года

Движение на Набережной в Уфе перекроют до 2024 года

5 сентября 2023, 06:11
Фото: 1MI
Об этом сообщила пресс-служба мэрии

Сегодня в Уфе началось перекрытие проезжей части улицы Набережной реки Белой от улицы Местные Дубнячки до съезда с Сочинской. Это ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Городская мэрия напомнила, что такие меры принимаются в связи с капитальным ремонтом старого арочного моста через реку Белую в створе улицы Воровского. В результате демонтажа и монтажа пролетных строений мостового сооружения вводятся новые ограничения дорожного движения.

Власти попросили жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к этим ограничениям и рекомендовали заранее планировать маршрут движения.

Фото: пресс-служба мэрии Уфы
#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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