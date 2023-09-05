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Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Доходы взлетают: кого в Башкирии коснется повышение зарплат

Доходы взлетают: кого в Башкирии коснется повышение зарплат

5 сентября 2023, 03:26
Фото: 1MI
По данным прогноза Минтруда республики, определены работники, которые в ближайшие годы смогут рассчитывать на значительное увеличение своей заработной платы.

Согласно проекту программы по борьбе с бедностью, к 2030 году средняя зарплата в Башкирии увеличится до 85,1 тысячи рублей.

Наиболее существенное повышение доходов ожидается у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых — до 144,7 тысячи рублей.

На втором месте идут профессии в области IT с заработной платой в 126,2 тысячи рублей, затем следуют научная, профессиональная и техническая деятельность — 123,3 тысячи рублей, а также финансовая и страховая сферы с доходом в 123,2 тысячи рублей.

В сфере транспортировки работники смогут рассчитывать на зарплату в размере 118,1 тысячи рублей, в то время как строители получат около 101,6 тысячи рублей.

К 2030 году среднемесячные доходы работников в других секторах экономики Башкирии будут колебаться от 64 до 99 тысяч рублей.

Ранее, Mkset уже публиковал рост зарплат. Тогда обсуждался рост доходов у официантов, администраторов и учителей.

#Башкирия#Финансы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Зарплаты#Заработная плата#Виалина Ахсанова
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