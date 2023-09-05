Доходы взлетают: кого в Башкирии коснется повышение зарплат

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Согласно проекту программы по борьбе с бедностью, к 2030 году средняя зарплата в Башкирии увеличится до 85,1 тысячи рублей.
Наиболее существенное повышение доходов ожидается у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых — до 144,7 тысячи рублей.
На втором месте идут профессии в области IT с заработной платой в 126,2 тысячи рублей, затем следуют научная, профессиональная и техническая деятельность — 123,3 тысячи рублей, а также финансовая и страховая сферы с доходом в 123,2 тысячи рублей.
В сфере транспортировки работники смогут рассчитывать на зарплату в размере 118,1 тысячи рублей, в то время как строители получат около 101,6 тысячи рублей.
К 2030 году среднемесячные доходы работников в других секторах экономики Башкирии будут колебаться от 64 до 99 тысяч рублей.
Ранее, Mkset уже публиковал рост зарплат. Тогда обсуждался рост доходов у официантов, администраторов и учителей.