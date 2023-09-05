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Published Сегодня, 05:37

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Updated Сегодня, 05:38

Депутат Хамзаев предложил сделать краеведение обязательным школьным предметом

5 сентября 2023, 05:37
Депутат Султан Хамзаев из Государственной думы предложил ввести обязательный предмет по краеведению в средние школы.

Письмо с этим предложением было направлено главе Минпросвещения Сергею Кравцову и имеется на руках RT.

Хамзаев отметил, что за последние двадцать лет федеральные органы власти приложили много усилий для разработки программ, которые способствуют патриотическому воспитанию молодежи. В то же время, воспитание любви к родному краю и знакомство детей с историей, традициями и культурой своего региона сыграют не малую роль в формировании патриотизма, отметил депутат.

Он предложил рассмотреть возможность создания региональных образовательных программ для средних школ, которые будут обязательно включать изучение истории и традиций родного края. Также он предложил разработать федеральную концепцию по изучению истории своего родного края.

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