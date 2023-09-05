Депутат Хамзаев предложил сделать краеведение обязательным школьным предметом

Хамзаев отметил, что за последние двадцать лет федеральные органы власти приложили много усилий для разработки программ, которые способствуют патриотическому воспитанию молодежи. В то же время, воспитание любви к родному краю и знакомство детей с историей, традициями и культурой своего региона сыграют не малую роль в формировании патриотизма, отметил депутат.