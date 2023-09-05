Что известно о туристе, которого ищут с вертолета в Башкирии

Известно, что в 2022 году Янбулатов приступил к прохождению «Уральского барса», популярного туристического маршрута, в рамках которого он покорял вершины.

Это туристический проект, который состоит из двух этапов: восхождение на семь вершин Юного Урала, высотой 1 000 и более метров, и маршрут «Белорецк — Большой Иремель». Однако путешественник не успел завершить эти этапы, хотя он регулярно сообщал о своих достижениях в социальных сетях. В этом году он намеревался выполнить оставшиеся задания, предусмотренные проектом.