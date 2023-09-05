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Что известно о туристе, которого ищут с вертолета в Башкирии

Что известно о туристе, которого ищут с вертолета в Башкирии

5 сентября 2023, 07:25
Фото: 1MI
3 сентября в Белорецком районе Башкирии пропал 43-летний Айрат Янбулатов во время восхождения на гору Ялангас. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» и в региональном МЧС.

По информации экстренных служб, Янбулатов участвовал в марафоне, организованном Русским географическим обществом, в рамках которого предполагалось взойти на вершину Ялангаса. Однако мужчина не вернулся в назначенное время, и связь с ним потерялась.

После обращения супруги пропавшего в экстренную службу, на место были отправлены спасатели из Зонального поисково-спасательного отряда Белорецка государственного комитета РБ по ЧС. Однако при их прибытии на последнюю стоянку перед вершиной Ялангаса ничего не было обнаружено.

В ходе поисков спасатели обнаружили темно-синий Nissan Qashqai, принадлежащий Янбулатову, на базе «Малиновая» в поселке Отнурок. Автомобиль был оставлен в 11 часов утра 3 сентября.

Для продолжения поисков путешественника, 5 сентября, планировалось привлечение волонтеров из поискового отряда и спасательного вертолета Ка-32. Ситуация находится под контролем МЧС. Госкомитет РБ по ЧС сообщил, что на поиски Янбулатова выехали кинологические расчеты, которые будут искать его даже ночью. Волонтеры и добровольцы также отправились в Белорецкий район.

Известно, что в 2022 году Янбулатов приступил к прохождению «Уральского барса», популярного туристического маршрута, в рамках которого он покорял вершины.
Это туристический проект, который состоит из двух этапов: восхождение на семь вершин Юного Урала, высотой 1 000 и более метров, и маршрут «Белорецк — Большой Иремель». Однако путешественник не успел завершить эти этапы, хотя он регулярно сообщал о своих достижениях в социальных сетях. В этом году он намеревался выполнить оставшиеся задания, предусмотренные проектом.

Приметы пропавшего Айрата Янбулатова: рост — 175 см, нормальное телосложение, русые волосы с проседью, серые глаза.

Он был одет в серую куртку-плащ, темную кофту и темные джинсы, а на спине у него был темно-зеленый рюкзак.

Ранее Mkset сообщал, что для поисков Айрата привлекут вертолёт. Мужчина принимал участие в марафоне. В ходе забега участники должны были взойти на гору Ялангас в Белорецком районе, что мужчина и сделал, однако после этого домой он не вернулся. Тогда его супруга забила тревогу и обратилась в службу спасения.

Напомним, что в конце августа пропала группа туристов. Уфимцы отправились на действующий вулкан Баранского на острове Итуруп, относящемуся к Курильским островам, но не согласовали свой маршрут с МЧС по региону. С собой у туристов были лишь продукты и сигнальные огни на случай ЧС. Спасатели начали поиск пропавших, однако уфимцы вышли на связь самостоятельно.

#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Происшествие#Виалина Ахсанова
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