Часть проспекта Салавата Юлаева в Уфе отремонтируют за 100 млн рублей

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Уфимские власти готовы выделить до 100 млн рублей на ремонт участка проспекта Салавата Юлаева. По информации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчику необходимо будет провести ремонтные работы, включая нанесение дорожной разметки, на участке проспекта, ограниченном улицами Мурманской и 50 лет СССР.
В качестве заказчика выступило Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации города. Подведение итогов конкурса назначено на 26 сентября.
Напомним, ранее стало известно, что в Башкирии планируют отремонтировать участок трассы «Уфа — Охлебинино» в Иглинском районе. На работы по восстановлению участка двухполосной дороги, чья протяженность, согласно данным аукционной документации, составляет порядка пяти километров, из бюджета республики планируется выделить до 76,6 млн рублей.