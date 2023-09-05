Аэропорт Уфы прокомментировал задержку рейсов из-за введения режима «Ковер» в Москве

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В пресс-службе уфимского аэропорта Mkset сообщили, что все рейсы работают в штатном режиме. Также за расписанием можно наблюдать в режиме онлайн на сайте аэропорта.
Сигнал «Ковер» используется в случае незаконного пересечения границ России воздушным объектом, появления неопознанных летательных и других физических объектов, а также при применении оружия и боевой техники против нарушителя воздушного судна.
Все воздушные суда, за исключением истребителей-перехватчиков и поисково-спасательных судов, обязаны немедленно приземлиться или покинуть данную территорию. В случае нарушения данного требования они подвергаются риску быть сбитыми.