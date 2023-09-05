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Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Аэропорт Уфы прокомментировал задержку рейсов из-за введения режима «Ковер» в Москве

Аэропорт Уфы прокомментировал задержку рейсов из-за введения режима «Ковер» в Москве

5 сентября 2023, 06:46
Фото: 1MI
Столица объявила план «Ковер» и временно прекратила полеты в трех аэропортах: Внуково, Шереметьево и Домодедово.

В пресс-службе уфимского аэропорта Mkset сообщили, что все рейсы работают в штатном режиме. Также за расписанием можно наблюдать в режиме онлайн на сайте аэропорта.

Сигнал «Ковер» используется в случае незаконного пересечения границ России воздушным объектом, появления неопознанных летательных и других физических объектов, а также при применении оружия и боевой техники против нарушителя воздушного судна.

Все воздушные суда, за исключением истребителей-перехватчиков и поисково-спасательных судов, обязаны немедленно приземлиться или покинуть данную территорию. В случае нарушения данного требования они подвергаются риску быть сбитыми.

#Происшествия#Аэропорт#Новости Уфы#Москва#Виалина Ахсанова
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