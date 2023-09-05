mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

3 сентября в Уфе прошел девятый Уфимский международный марафон

3 сентября в Уфе прошел девятый Уфимский международный марафон

5 сентября 2023, 12:46
Фото: Кристина Шалимова
Ежегодное спортивное событие собрало рекордное количество участников — 7100 профессиональных спортсменов и любителей бега, скандинавской ходьбы и роллерного спорта со всей России.

Дистанции Уфимского международного марафона 2023 для бега и скандинавской ходьбы составили 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км, детские старты (50-200 м). Третий год подряд участники на скоростных роллерах проехали 10 км.

Каждый участник получил в стартовом пакете фирменную футболку, подарки от партнеров, на финише — эксклюзивную медаль, самых быстрых участников ждали подарки и призы от партнеров. На трассе для всех участников работали точки питания и освежения, более 300 волонтеров и более 50 человек на трассе в группах поддержки, а на финише на стадионе «Динамо» впервые для всех, кто завершил свою дистанцию, работал колокол финишера от Яндекс Карт.

Победителями Уфимского международного марафона на дистанции 42,2 км стали Артем Забалуев (2:31:16) и Ульяна Шарикова (02:57:16), на 21,1 км — Денис Валитов (01:07:10) и Эльнара Валиуллина (01:22:44).

На старт поддержать бегунов в этот день вышли премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров, заместитель Премьер-Министра Правительства РБ Ирек Сагитов, Министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, Министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов, Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, Генеральный директор ТК «Аструм» Александр Федоров, организатор Уфимского марафона, президент ГК «Аструм» Денис Назаров, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Зариф Байгускаров, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Рима Баталова, председатель Попечительского совета Благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова, президент Благотворительного фонда «БлагоДать» Лариса Назарова, заслуженный мастер спорта РФ, олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина, актеры театра и кино Алексей и Игорь Огурцовы, Кирилл Гребенщиков, Александр Сериденко, певец Никита Малинин и другие.

Фото: Кристина Шалимова

В рамках Уфимского международного марафона в седьмой раз на фандрайзинговой платформе «Сделай!» проходит благотворительная акция #БегуПомогу: участники пробежали дистанцию в комфортном темпе и помогали собирать средства для детей уфимских благотворительных фондов. Всего за годы сотрудничества с платформой для уфимских некоммерческих организаций собрано более 6 млн. рублей. Участники создали 154 поступка на платформе и собрали уже больше 2,1 млн. рублей для уфимских фондов — и сборы продолжаются.

Генеральный партнер Уфимского международного марафона — ГК «Аструм», титульный партнер — SHERATONPLAZA UFA CONGRESS HOTEL, официальный партнер — «Башнефть», официальный информационный партнер — РБК Уфа.

ФАКТЫ О ДЕВЯТОМ УФИМСКОМ МАРАФОНЕ

  1. Количество участников 7 100 человек: 26 стран, 297 городов и более 42 регионов России, страны-участники: Ангола, Афганистан, Ботсвана, Гана, Египет, Индия, Иран, Йемен, Казахстан, Камерун, Кения, Китай, Колумбия, Кот-Дивуар, Мадагаскар, Нигерия, Норвегия, Перу, Беларусь, Конго, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Эфиопия.
  2. Рекорды по участникам: 300 участников на дистанции 42,2 км, 820 чел. на 21,1 км, почти 2000 на 5 км, 500 юных чемпионов пробежали детские старты, 2 хендбайкера
  3. Дистанции этого года: 2, 5, 10, 21,1 и 42,2 км, а также детские старты 0+, в третий раз на старт 10 км вышли роллеры.
  4. Самый возрастной — 85 лет, самый молодой — 6 месяцев.
  5. Протяженность трассы марафона — 10 километров, ее можно было пробежать или пройти северной ходьбой.
  6. На протяжении всей трассы работали точки питания с водой и фруктами, итого за время мероприятия израсходовано более 8 тонн воды, более 700 кг бананов и 300 кг апельсинов.
  7. В этом году в Уфимском международном марафоне участвовало 35 пейсмейкеров из разных городов России, они помогали бежать с заданным темпом на дистанциях 10 км, 21,1 км и 42,2 км, расширенную навигацию на дистанции обеспечили Яндекс Карты.
  8. В рамках благотворительных акций «Бегу помогу» на фандрайзинговой платформе «Сделай!» собрано более 2,1 миллиона рублей в помощь 7 уфимским благотворительным фондам, это рекорд среди российских регионов!
  9. Уфимские спортивные ведущие Рустем Гарифуллин и Юлия Исанбердина вели непрерывную 6-часовую прямую трансляцию марафона.
  10. Каждый участник получил в стартовом пакете футболку и подарки от партнеров, а на финише — медаль!
  11. Впервые на спортивном событии в Уфе работал колокол финишера от Яндекс Карт и одновременно 10 активных зон.
  12. На трассе участников ждала большая поддержка от партнеров: музея ZAMAN, МЦ Артерия, благотворительных фондов, пиццерии ДОДО и т. д.
  13. Цифровой партнер Уфимского международного марафона — компания «Ростелеком» организовала на стадионе зоны бесплатного Wi-Fi для участников и гостей мероприятия, предоставила возможность прямой трансляции забега и установила цифровую фотозону на стадионе «Динамо».
  14. В стартово-финишном городке во время мероприятия прошла большая спортивная программа с участием коллективов Уфимской детской филармонии, заслуженной артистки Республики Татарстан Ляйсан Мингазовой, Золотой скрипки России Ольги Спасеновой, заслуженного артиста Республики Башкортостан Зайнетдина, Никиты Малинина, Ирины Ортман и Маши Вебер.
#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
Подпишитесь
Голодные и осиротевшие: почему медведи массово вышли к людям в Башкирии
Сегодня, 10:53
Машко не смогла снять обременение с земли на озере в Уфе, где хочет строить вип-отдых
Сегодня, 10:18
Кострища и шалаши в центре столицы: смотрим на загибающийся Кошкин лес в Уфе
Сегодня, 02:00
«Я боялась»: студентку из Уфы задержали на Красной площади
Сегодня, 09:57
В Госкомитете Башкирии по ЧС подтвердили смерть 43-летнего туриста в горах
Сегодня, 12:34
В Уфе представители партии КПРФ встретились с избирателями
Сегодня, 07:45