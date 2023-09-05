3 сентября в Уфе прошел девятый Уфимский международный марафон

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Дистанции Уфимского международного марафона 2023 для бега и скандинавской ходьбы составили 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км, детские старты (50-200 м). Третий год подряд участники на скоростных роллерах проехали 10 км.
Каждый участник получил в стартовом пакете фирменную футболку, подарки от партнеров, на финише — эксклюзивную медаль, самых быстрых участников ждали подарки и призы от партнеров. На трассе для всех участников работали точки питания и освежения, более 300 волонтеров и более 50 человек на трассе в группах поддержки, а на финише на стадионе «Динамо» впервые для всех, кто завершил свою дистанцию, работал колокол финишера от Яндекс Карт.
Победителями Уфимского международного марафона на дистанции 42,2 км стали Артем Забалуев (2:31:16) и Ульяна Шарикова (02:57:16), на 21,1 км — Денис Валитов (01:07:10) и Эльнара Валиуллина (01:22:44).
На старт поддержать бегунов в этот день вышли премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров, заместитель Премьер-Министра Правительства РБ Ирек Сагитов, Министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, Министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов, Министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, Генеральный директор ТК «Аструм» Александр Федоров, организатор Уфимского марафона, президент ГК «Аструм» Денис Назаров, депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Зариф Байгускаров, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Рима Баталова, председатель Попечительского совета Благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова, президент Благотворительного фонда «БлагоДать» Лариса Назарова, заслуженный мастер спорта РФ, олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина, актеры театра и кино Алексей и Игорь Огурцовы, Кирилл Гребенщиков, Александр Сериденко, певец Никита Малинин и другие.
В рамках Уфимского международного марафона в седьмой раз на фандрайзинговой платформе «Сделай!» проходит благотворительная акция #БегуПомогу: участники пробежали дистанцию в комфортном темпе и помогали собирать средства для детей уфимских благотворительных фондов. Всего за годы сотрудничества с платформой для уфимских некоммерческих организаций собрано более 6 млн. рублей. Участники создали 154 поступка на платформе и собрали уже больше 2,1 млн. рублей для уфимских фондов — и сборы продолжаются.
Генеральный партнер Уфимского международного марафона — ГК «Аструм», титульный партнер — SHERATONPLAZA UFA CONGRESS HOTEL, официальный партнер — «Башнефть», официальный информационный партнер — РБК Уфа.
ФАКТЫ О ДЕВЯТОМ УФИМСКОМ МАРАФОНЕ