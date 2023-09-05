3 сентября в Уфе прошел девятый Уфимский международный марафон

Каждый участник получил в стартовом пакете фирменную футболку, подарки от партнеров, на финише — эксклюзивную медаль, самых быстрых участников ждали подарки и призы от партнеров. На трассе для всех участников работали точки питания и освежения, более 300 волонтеров и более 50 человек на трассе в группах поддержки, а на финише на стадионе «Динамо» впервые для всех, кто завершил свою дистанцию, работал колокол финишера от Яндекс Карт.