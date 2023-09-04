Жители Башкирии выбирали Северный Кавказ для отдыха летом

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Количество туристических поездок на российский Кавказ летом 2023 года выросло почти на 15% в годовом сопоставлении. Республика Башкортостан вошла в десятку регионов, откуда чаще всего приезжают туристы. Также в десятку регионов-доноров входят Северная Осетия, Астраханская область, Ростовская область и Татарстан.
Республика Дагестан этим летом продемонстрировала самый быстрый прирост турпотока среди регионов СКФО — сюда туристы совершили примерно на 20% больше поездок, чем прошлым летом. По количеству поездок Дагестан занимает второе место в регионе, уступая только Ставропольскому краю, где сосредоточены здравницы Кавказских Минеральных Вод. Среди всех регионов России по количеству поездок Дагестан занимает 33 позицию по итогам летнего сезона, причем за год позиция поднялась на шесть пунктов.
Средняя продолжительность путешествия по Дагестану этим летом составила пять дней, тогда как средняя летняя поездка по России составляет три дня. По этому показателю республика уступила лишь Краснодарскому краю, Калининградской области и регионам Дальнего Востока — Камчатке, Приморью и Сахалину. Чаще всего туристы приезжают в Дагестан в июле.
Самый популярный способ добраться до Дагестана — самолет, этим летом таким образом до республики добрались порядка 50% туристов. Второй по популярности вид транспорта — автомобиль, который выбрали 26% путешественников, остальные доехали поездом.
Наиболее популярной локацией в Дагестане является побережье Каспия в Дербенте и его окрестностях, там этим летом побывало 70% путешественников. 53% гостей Дагестана бывали на бархане Сарыкум, по 40% в Сулакском каньоне или на Чиркейском водохранилище, еще 22% — в Карадахской теснине, 21% — в селе Гуниб. Замыкает топ достопримечательностей Дагестана по популярности у туристов аул-призрак Гамсутль, куда добирается каждый пятый турист (20%).