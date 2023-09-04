Жители Башкирии выбирали Северный Кавказ для отдыха летом

Наиболее популярной локацией в Дагестане является побережье Каспия в Дербенте и его окрестностях, там этим летом побывало 70% путешественников. 53% гостей Дагестана бывали на бархане Сарыкум, по 40% в Сулакском каньоне или на Чиркейском водохранилище, еще 22% — в Карадахской теснине, 21% — в селе Гуниб. Замыкает топ достопримечательностей Дагестана по популярности у туристов аул-призрак Гамсутль, куда добирается каждый пятый турист (20%).