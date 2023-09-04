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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В Уфе 5 сентября будет затруднено движение на Зининском ж/д переезде

Жителей Уфы предупредили о затрудненном движении в одном из районов

4 сентября 2023, 12:56
Фото: 1MI

В Уфе 5 сентября будет затруднено движение на Зининском ж/д переезде

Причину, по которой у автомобилистов, могут возникнуть трудности при проезде, сообщает КП-Уфа со ссылкой на Уфимскую дистанцию пути Куйбышевской ДИ ЦДИ ОАО «РЖД»

Так, во вторник, 5 сентября, возможно затруднение при движении на ж/д переезде 21 км (Зинино) перегона пост Черного Озера — пост 21 км (Южного хода) направления Дема-2 — Иглино будут. В период с 12:00 до 14:00 на данном участке будут проводиться ремонтные работы.

Напомним, ранее в администрации Уфы проинформировали о временном перекрытии участка ул. Пушкина от Цюрупы до Ленина и ул. Советской от Заки Валиди до Пушкина. Проезд будет перекрыт 5 и 6 сентября в связи с проведением фестиваля классической музыки «Романтика осени».

Также сегодня, 4 сентября, в столичной администрации заявили, что ремонт дорожного покрытия на улице Заки Валиди идет с опережением графика. Изначально завершить работы на данном участке планировалось до 15 сентября, однако уже на сегодняшний день рабочие завершили монтаж труб и привели в надлежащее состояние тротуары и газоны.

#Общество#Город#Ремонт дорог#Дороги#Новости Уфы#Азамат Нухов#Улица Заки Валиди
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