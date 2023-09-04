Жителей Уфы предупредили о затрудненном движении в одном из районов

Также сегодня, 4 сентября, в столичной администрации заявили, что ремонт дорожного покрытия на улице Заки Валиди идет с опережением графика. Изначально завершить работы на данном участке планировалось до 15 сентября, однако уже на сегодняшний день рабочие завершили монтаж труб и привели в надлежащее состояние тротуары и газоны.