Жителей Уфы предупредили о затрудненном движении в одном из районов

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
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Так, во вторник, 5 сентября, возможно затруднение при движении на ж/д переезде 21 км (Зинино) перегона пост Черного Озера — пост 21 км (Южного хода) направления Дема-2 — Иглино будут. В период с 12:00 до 14:00 на данном участке будут проводиться ремонтные работы.
Напомним, ранее в администрации Уфы проинформировали о временном перекрытии участка ул. Пушкина от Цюрупы до Ленина и ул. Советской от Заки Валиди до Пушкина. Проезд будет перекрыт 5 и 6 сентября в связи с проведением фестиваля классической музыки «Романтика осени».
Также сегодня, 4 сентября, в столичной администрации заявили, что ремонт дорожного покрытия на улице Заки Валиди идет с опережением графика. Изначально завершить работы на данном участке планировалось до 15 сентября, однако уже на сегодняшний день рабочие завершили монтаж труб и привели в надлежащее состояние тротуары и газоны.