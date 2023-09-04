За кандидатов от «Новых людей» хотят проголосовать 7% жителей Башкортостана

Первое место занимает «Единая Россия» с рейтингом 34,88%. Далее идут КПРФ и ЛДПР, у них 8,88% и 8,25% соответственно. К ним вплотную приближаются «Новые люди», за которых готовы отдать голоса 7% жителей. Среди тех, кто точно пойдет на выборы, процент поддержки «Новых людей» ещё выше — 10,39%. По этому показателю «Новые люди» опережают даже ЛДПР и выходят на третье место. Другие партии, включая «Справедливую Россию», набирают менее 5% и не проходят в Курултай.