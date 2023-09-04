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За кандидатов от «Новых людей» хотят проголосовать 7% жителей Башкортостана

За кандидатов от «Новых людей» хотят проголосовать 7% жителей Башкортостана

4 сентября 2023, 10:56
Фото: 1MI
На следующей неделе жители региона будут выбирать обновленный состав Курултая (Законодательного собрания) Республики Башкортостан. Социологический опрос показывает, что выборы вызывают серьезный интерес. На них планируют прийти 54% избирателей. Еще 11% пока не решили, будут ли участвовать в выборах.

Первое место занимает «Единая Россия» с рейтингом 34,88%. Далее идут КПРФ и ЛДПР, у них 8,88% и 8,25% соответственно. К ним вплотную приближаются «Новые люди», за которых готовы отдать голоса 7% жителей. Среди тех, кто точно пойдет на выборы, процент поддержки «Новых людей» ещё выше — 10,39%. По этому показателю «Новые люди» опережают даже ЛДПР и выходят на третье место. Другие партии, включая «Справедливую Россию», набирают менее 5% и не проходят в Курултай.

Через неделю предвыборная гонка завершится. Кандидаты используют это время, чтобы нарастить популярность и заручиться поддержкой избирателей. Тем более, некоторые жители Башкортостана (17,88%) пока не определились, какую партию хотят поддержать.

Выборы в Курултай Республики Башкортостан состоятся 10 сентября. В этот день пройдет состоится и голосование за депутатов муниципального уровня.

Опрос проведен в республике Башкортостан с 30 августа по 2 сентября 2023 года агентством «Прямой контакт». Опрошено 800 респондентов методом телефонного формализованного интервью, погрешность не превышает 2,8%. Формулировка вопросов: «Скажите, пожалуйста, вы пойдете на выборы?», «Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы проголосовали»? Заказчик опроса: АНО «Форум», проведение опроса оплачено АНО «Форум».

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