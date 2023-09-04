Власти Башкирии назвали «страшной историей» родительские чаты

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Сегодня, 4 сентября, глава Башкирии попросил отчитаться министра образования о качестве питания в школах республики, а именно уточнить, поступали ли от родителей жалобы.
— Что родители пишут. Такое понятие «родительский чат», я туда боюсь заходить. У меня нервов не хватает, — заявил Радий Хабиров.
В свою очередь министр образования Башкирии поддержал главу и завил, что подобные чаты — «очень страшная история».
Тем не менее отрицательных сигналов на сегодняшний день не было.