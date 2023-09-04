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Published Сегодня, 08:10

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Updated Сегодня, 08:28

Власти Башкирии назвали «страшной историей» родительские чаты

Власти Башкирии назвали «страшной историей» родительские чаты

4 сентября 2023, 08:10
Фото: Midjourney
Комментарий в адрес родительских чатов от главы и министра образования РБ прозвучали сегодня на оперативном совещании.

Сегодня, 4 сентября, глава Башкирии попросил отчитаться министра образования о качестве питания в школах республики, а именно уточнить, поступали ли от родителей жалобы.

— Что родители пишут. Такое понятие «родительский чат», я туда боюсь заходить. У меня нервов не хватает, — заявил Радий Хабиров.

В свою очередь министр образования Башкирии поддержал главу и завил, что подобные чаты — «очень страшная история».

Тем не менее отрицательных сигналов на сегодняшний день не было.

#Элина Сайфранова#Образование#Новости Башкирии#Школа#Школьное питание#Ученики#Родители
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