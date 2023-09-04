В мэрии Уфы сообщили радостную новость

Изначально окончание всех работ планировалось 15 сентября, однако, как выяснилось, ремонт идёт гораздо быстрее. На сегодняшний день уже проведён полный монтаж труб, приведены в порядок тротуары и газоны. Если погодные условия и дальше будут способствовать беспрепятственному проведению работ, то к концу текущей недели на данном участке дороги будет положен новый асфальт, после чего восстановится движение транспорта.