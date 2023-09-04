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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

В мэрии Уфы сообщили радостную новость

В мэрии Уфы сообщили радостную новость

4 сентября 2023, 12:30
Фото: Администрация Уфы // ufacity.info
Администрация города рассказала, когда закончатся ремонтные работы по улице Заки Валиди.

Изначально окончание всех работ планировалось 15 сентября, однако, как выяснилось, ремонт идёт гораздо быстрее. На сегодняшний день уже проведён полный монтаж труб, приведены в порядок тротуары и газоны. Если погодные условия и дальше будут способствовать беспрепятственному проведению работ, то к концу текущей недели на данном участке дороги будет положен новый асфальт, после чего восстановится движение транспорта.

Известно, что за последние три года на дорожном участке возле главного корпуса УУНИТ случилось шесть трубопроводных аварий.

#Новости Уфы#Транспорт#Анна Савельева#Ремонтные работы#Улица Заки Валиди#Движение транспорта
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