В мэрии Уфы сообщили радостную новость

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Изначально окончание всех работ планировалось 15 сентября, однако, как выяснилось, ремонт идёт гораздо быстрее. На сегодняшний день уже проведён полный монтаж труб, приведены в порядок тротуары и газоны. Если погодные условия и дальше будут способствовать беспрепятственному проведению работ, то к концу текущей недели на данном участке дороги будет положен новый асфальт, после чего восстановится движение транспорта.
Известно, что за последние три года на дорожном участке возле главного корпуса УУНИТ случилось шесть трубопроводных аварий.