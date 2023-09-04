В Белебее прокуратура возбудила дело в связи с незаконной майнинговой установкой

Как выяснилось, неизвестный установил и подключил специальное устройство по добыче криптовалюты к общему счётчику электроэнергии в многоквартирном доме по адресу: ул. Восточная. Не менее, чем за полгода, собственники жилого здания получили ущерб, сумма которого составила около 250 000 руб.