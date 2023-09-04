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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

В Белебее прокуратура возбудила дело в связи с незаконной майнинговой установкой

В Белебее прокуратура возбудила дело в связи с незаконной майнинговой установкой

4 сентября 2023, 14:09
Фото: 1MI
По факту нарушения была проведена проверка.

Как выяснилось, неизвестный установил и подключил специальное устройство по добыче криптовалюты к общему счётчику электроэнергии в многоквартирном доме по адресу: ул. Восточная. Не менее, чем за полгода, собственники жилого здания получили ущерб, сумма которого составила около 250 000 руб.

По результатам проверки предоставленных материалов было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 165 Уголовного кодекса России.

Ход расследования поставлен под контроль соответствующих органов.

#Происшествия#Проверка#Прокуратура#Уголовное дело#Новости Башкирии#Анна Савельева#Белебей#Майнинговая установка#Криптовалюта#Электроэнергия#Статья 165 УК России
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