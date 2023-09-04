В Башкирии закупают иномарку после призыва Путина пересесть на отечественные авто

Так, МУП «СтерлитамакВодоКанал» 31 августа объявил закупку на оказании услуги лизинга минивэна Hyundai Staria I. Начальная стоимость закупки 10, 3 миллиона рублей. Согласно документации, источник финансирования — собственные средства МУП «СтерлитамакВодоКанал». Оплата будет производиться в срок на 37 месяцев, первы платеж в размере 10% должен будет поступить в течение 7 дней после подписания контракта.