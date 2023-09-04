В Башкирии закупают иномарку после призыва Путина пересесть на отечественные авто

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
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Updated Сегодня, 10:29
3 августа Президент России Владимир Путин заявил, что «все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях». Однако призыв главы государства поддержали не все.
Так, МУП «СтерлитамакВодоКанал» 31 августа объявил закупку на оказании услуги лизинга минивэна Hyundai Staria I. Начальная стоимость закупки 10, 3 миллиона рублей. Согласно документации, источник финансирования — собственные средства МУП «СтерлитамакВодоКанал». Оплата будет производиться в срок на 37 месяцев, первы платеж в размере 10% должен будет поступить в течение 7 дней после подписания контракта.
Ранее мы сообщали, что администрация Чишминского района хотела заключить договор по лизингу Chery Tiggo 8 Pro Max за 5,68 миллиона рублей. Деньги должны были быть выделены из местного бюджета. Однако торги были отменены.