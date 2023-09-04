Уфагормолзавод представил новую продукцию на фестивале «Молочная страна»

По словам представителей компании, в этом году Уфагормолзавод делает акцент на продукции в ПЭТ-бутылках, такой формат производства был запущен на предприятии буквально несколько недель назад. Совсем скоро на прилавках магазинов Башкирии появятся молоко, кефир и йогурты в таких удобных бутылках — как для детей, так и для взрослых. Специально для этого предприятие организовало дегустацию этой продукции на «Молочной стране».