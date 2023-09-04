Уфагормолзавод представил новую продукцию на фестивале «Молочная страна»

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Для уфимцев и гостей столицы по традиции работали разнообразные тематические зоны и активности, среди которых центральное место было отведено молочной ярмарке. На ней свою продукцию представили 25 крупнейших производителей молочной продукции, несколько десятков фермерских хозяйств и производителей крафтовых сыров.
Одним из центральных стал стенд Уфагормолзавода, который с момента своего старта в 2015 году стал неотъемлемой частью масштабного семейного праздника. Молоко, кефир, творог, ряженка, масло, сметана, йогурты, творожная масса, которые выпускаются под популярными брендами «Молочный фермер» и «Молочная Крепость», ожидаемо вызвали большой интерес у посетителей ярмарки. Добавим, что стенд посетил и глава РБ Радий Хабиров — он продегустировал представленную продукцию и обсудил с руководством предприятия перспективы развития производства и увеличения выпускаемого ассортимента.
— Хочу подчеркнуть, что вся наша продукция — натуральная. Башкирия — благодатный край, здесь небывалое разнотравье, поэтому и молоко, и молочные продукты получаются очень вкусные. Для нас принципиально важно, что путь продукта буквально с поля до прилавка магазина занимает не более восьми часов, причем это сложный, технологичный процесс, в котором рука человека даже не касается собственно продукции. В том числе за счет этой стерильности, мы добиваемся натуральности, хороших сроков годности и качества. И наши покупатели неизменно получают вкусную и, самое главное, полезную продукцию, — отметил генеральный директор «Уфагормолзавода» Ильдар Файзуллин.
По словам представителей компании, в этом году Уфагормолзавод делает акцент на продукции в ПЭТ-бутылках, такой формат производства был запущен на предприятии буквально несколько недель назад. Совсем скоро на прилавках магазинов Башкирии появятся молоко, кефир и йогурты в таких удобных бутылках — как для детей, так и для взрослых. Специально для этого предприятие организовало дегустацию этой продукции на «Молочной стране».
— Мы анализировали рынок, потребительский спрос, предпочтения покупателей, и пришли к выводу, что именно ПЭТ-упоковка для молочной продукции наиболее удобна. Кроме того, она доступна в ценовом отношении, потому что широко представлена на отечественном рынке, — прокомментировал исполнительный директор компании Сергей Штукатуров.
По словам Сергея Штукатурова, сейчас Уфагормолзавод фокусируется на производстве йогуртов с различными вкусами.
— Также мы запустили производство творожной массы — в ней сделан акцент на натуральности. По жирности она схожа с той творожной массой, которую мы все когда-то пробовали в детстве, и это настоящий «вкус детства». Что касается планов, то в грядущем году мы хотим развивать линейку творожных сыров, — добавил Сергей Штукатуров.
Отметим и то, что бренд «Два котенка» Уфагормолзавода продолжает собирать поклонников среди детей. Напомним, что он изначально был запущена в 2021 году для поставок в детские садики и школы, сейчас эта продукция также будет представлена в магазинах в удобной пэт-упаковке. К слову, сейчас Уфагормолзавод поставляет продукцию брнеда «Два котенка» в примерно 1000 образовательных учреждений Башкирии.
Всего на ярмарке было приобретено 52 тонны цельномолочной продукции и кумыса, более 4 тонн сливочного масла, 3,3 тонны сыров, 3 тонны мороженого, 18 тыс. банок сгущенного молока. Также добавим, что на фестивале гости выпили 12 тонн молока — около 60 тысяч приветственных стаканчиков, которые можно было получить бесплатно. Минсельхоз РБ уточняет, что таким образом был удержан поставленный ранее рекорд по количеству выпитого жителями молока на одной площадке.
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