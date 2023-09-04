Терапевт Тимощенко: длительный насморк и зубная боль являются симптомами гайморита

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Как сообщает NEWS.ru, врач-терапевт объяснила, что, когда развивается инфекция происходит отек слизистой оболочки, скопление жидкого экссудата и отек в области верхнечелюстного соустья. Отделяемое накапливается, становится густым, происходит присоединение бактериальной инфекции и воспаление слизистой оболочки гайморовой пазухи. Эксперт отметила, что о развитии заболевания могут говорить боль в проекции глаза, отек или покраснение, повышение температуры тела.
По словам терапевта, гайморит является воспалением слизистой оболочки гайморовых пазух. Нередко заболевание развивается в результате инфекции верхних отделов дыхательных путей. Тимощенко отметила, что гайморовы пазухи — придаточные пазухи носа, расположенные в проекции верхней челюсти. В нормальном состоянии в них содержится воздух, а выстилающая их поверхность слизистая достаточно тонкая.