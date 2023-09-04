Терапевт Тимощенко: длительный насморк и зубная боль являются симптомами гайморита

Как сообщает NEWS.ru, врач-терапевт объяснила, что, когда развивается инфекция происходит отек слизистой оболочки, скопление жидкого экссудата и отек в области верхнечелюстного соустья. Отделяемое накапливается, становится густым, происходит присоединение бактериальной инфекции и воспаление слизистой оболочки гайморовой пазухи. Эксперт отметила, что о развитии заболевания могут говорить боль в проекции глаза, отек или покраснение, повышение температуры тела.